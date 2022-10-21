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Мезенцев и Беглов обсудили взаимодействие молодежи Петербурга и Белоруссии

Мезенцев и Беглов обсудили взаимодействие молодежи Петербурга и Белоруссии - РИА Новости, 21.10.2022

Мезенцев и Беглов обсудили взаимодействие молодежи Петербурга и Белоруссии

Взаимодействие молодежных организаций Петербурга и Белоруссии необходимо вывести на новый уровень, заявили на встрече Госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:16

2022-10-21T18:16

2022-10-21T18:16

союзное государство

белоруссия

россия

санкт-петербург

александр беглов

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взаимодействие молодежных организаций Петербурга и Белоруссии необходимо вывести на новый уровень, заявили на встрече Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."В первую очередь, это должно касаться взаимодействия молодых петербуржцев с Белорусским республиканским союзом молодежи", – привели слова Мезенцева в Постоянном Комитете Союзного государства.Участники встречи отметили необходимость уделять больше внимания изучению истории наших стран, в частности, проработать предложение провести в школах Петербурга уроки по истории Союзного государства, истории Белоруссии и России с акцентом на сохранении исторической памяти.Мезенцев и Беглов также обсудили расширение взаимодействия представителей промышленности и бизнес-объединений Петербурга с белорусскими партнерами.

https://ria.ru/20221004/svetlogorsk-1821385095.html

белоруссия

россия

санкт-петербург

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Артем Смирнов

белоруссия, россия, санкт-петербург, александр беглов, дмитрий мезенцев