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Мезенцев и Беглов обсудили взаимодействие молодежи Петербурга и Белоруссии
Мезенцев и Беглов обсудили взаимодействие молодежи Петербурга и Белоруссии - РИА Новости, 21.10.2022
Мезенцев и Беглов обсудили взаимодействие молодежи Петербурга и Белоруссии
Взаимодействие молодежных организаций Петербурга и Белоруссии необходимо вывести на новый уровень, заявили на встрече Госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:16
2022-10-21T18:16
2022-10-21T18:16
союзное государство
белоруссия
россия
санкт-петербург
александр беглов
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взаимодействие молодежных организаций Петербурга и Белоруссии необходимо вывести на новый уровень, заявили на встрече Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."В первую очередь, это должно касаться взаимодействия молодых петербуржцев с Белорусским республиканским союзом молодежи", – привели слова Мезенцева в Постоянном Комитете Союзного государства.Участники встречи отметили необходимость уделять больше внимания изучению истории наших стран, в частности, проработать предложение провести в школах Петербурга уроки по истории Союзного государства, истории Белоруссии и России с акцентом на сохранении исторической памяти.Мезенцев и Беглов также обсудили расширение взаимодействия представителей промышленности и бизнес-объединений Петербурга с белорусскими партнерами.
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РИА Новости
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белоруссия, россия, санкт-петербург, александр беглов, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Дмитрий Мезенцев
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взаимодействие молодежных организаций Петербурга и Белоруссии необходимо вывести на новый уровень, заявили на встрече Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"В первую очередь, это должно касаться взаимодействия молодых петербуржцев с Белорусским республиканским союзом молодежи", – привели слова Мезенцева в Постоянном Комитете Союзного государства.
Участники встречи отметили необходимость уделять больше внимания изучению истории наших стран, в частности, проработать предложение провести в школах Петербурга уроки по истории Союзного государства, истории Белоруссии и России с акцентом на сохранении исторической памяти.
Мезенцев и Беглов также обсудили расширение взаимодействия представителей промышленности и бизнес-объединений Петербурга с белорусскими партнерами.
"Соглашения, подписанные между правительством Петербурга и Республикой Беларусь, имеют особую значимость. Их реализация приносит ощутимую пользу обеим сторонам. Также очень важны для нас побратимские связи с городами Беларуси, в первую очередь, с Минском", – отметил глава города.