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Российская авиация и артиллерия поразили два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/vsu-1825650059.html
Российская авиация и артиллерия поразили два склада боеприпасов ВСУ
Российская авиация и артиллерия поразили два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022
Российская авиация и артиллерия поразили два склада боеприпасов ВСУ
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили подразделения украинских войск и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:25
2022-10-21T13:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили подразделения украинских войск и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации, уничтожили два склада боеприпасов и хранилище топлива для военной техники, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево Донецкой Народной Республики и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах."Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации в районах населенных пунктов Камышеваха Запорожской области, Садок, Безыменное, Пятихатки Херсонской области, Краматорск, Артемовск Донецкой Народной Республики, городов Николаев и Запорожье. В районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке министерства.Также, в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
13:25 21.10.2022 (обновлено: 13:37 21.10.2022)
 
Российская авиация и артиллерия поразили два склада боеприпасов ВСУ

Российская авиация и артиллерия поразили два склада и живую силу ВСУ в 167 районах

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили подразделения украинских войск и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации, уничтожили два склада боеприпасов и хранилище топлива для военной техники, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево Донецкой Народной Республики и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.
"Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации в районах населенных пунктов Камышеваха Запорожской области, Садок, Безыменное, Пятихатки Херсонской области, Краматорск, Артемовск Донецкой Народной Республики, городов Николаев и Запорожье. В районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке министерства.
Также, в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.
Конашенков: Российскими войсками сорваны попытки наступления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 13:24Специальная военная операция на Украине
Российские военные под Херсоном не дали диверсантам ВСУ зайти с тыла
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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