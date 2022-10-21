https://ria.ru/20221021/vsu-1825650059.html

Российская авиация и артиллерия поразили два склада боеприпасов ВСУ

Российская авиация и артиллерия поразили два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022

Российская авиация и артиллерия поразили два склада боеприпасов ВСУ

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили подразделения украинских войск и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:25

2022-10-21T13:25

2022-10-21T13:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили подразделения украинских войск и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации, уничтожили два склада боеприпасов и хранилище топлива для военной техники, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево Донецкой Народной Республики и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах."Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации в районах населенных пунктов Камышеваха Запорожской области, Садок, Безыменное, Пятихатки Херсонской области, Краматорск, Артемовск Донецкой Народной Республики, городов Николаев и Запорожье. В районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке министерства.Также, в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

https://ria.ru/20221021/nastuplenie-1825649623.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность