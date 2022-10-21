https://ria.ru/20221021/vsu-1825650059.html
Российская авиация и артиллерия поразили два склада боеприпасов ВСУ
Российская авиация и артиллерия поразили два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022
Российская авиация и артиллерия поразили два склада боеприпасов ВСУ
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили подразделения украинских войск и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:25
2022-10-21T13:25
2022-10-21T13:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили подразделения украинских войск и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации, уничтожили два склада боеприпасов и хранилище топлива для военной техники, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево Донецкой Народной Республики и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах."Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации в районах населенных пунктов Камышеваха Запорожской области, Садок, Безыменное, Пятихатки Херсонской области, Краматорск, Артемовск Донецкой Народной Республики, городов Николаев и Запорожье. В районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке министерства.Также, в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.
https://ria.ru/20221021/nastuplenie-1825649623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
13:25 21.10.2022 (обновлено: 13:37 21.10.2022)
Российская авиация и артиллерия поразили два склада боеприпасов ВСУ
Российская авиация и артиллерия поразили два склада и живую силу ВСУ в 167 районах