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Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ на одном из участков
Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ на одном из участков - РИА Новости, 21.10.2022
Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ на одном из участков
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в пятницу о неудачной попытке украинских военных прорвать линию обороны на одном из участков, подконтрольных отряду... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:31
2022-10-21T11:31
2022-10-21T11:31
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в пятницу о неудачной попытке украинских военных прорвать линию обороны на одном из участков, подконтрольных отряду специального назначения "Ахмат"."На одном из участков, подконтрольных спецназу "Ахмат", враг предпринял неудачную попытку прорвать линию обороны. Однако ответ наших бойцов не заставил себя долго ждать", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По словам главы Чечни, спецназ "Ахмат" уничтожил танк и боевую машину пехоты, а также живую силу противника. Сейчас подразделение "уверенно держит ситуацию под контролем", добавил глава республики.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ на одном из участков
Кадыров заявил о неудачной попытке ВСУ прорвать линию обороны спецназа "Ахмат"