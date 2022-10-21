https://ria.ru/20221021/vsu-1825599600.html

Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ на одном из участков

Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ на одном из участков - РИА Новости, 21.10.2022

Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ на одном из участков

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в пятницу о неудачной попытке украинских военных прорвать линию обороны на одном из участков, подконтрольных отряду... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:31

2022-10-21T11:31

2022-10-21T11:31

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в пятницу о неудачной попытке украинских военных прорвать линию обороны на одном из участков, подконтрольных отряду специального назначения "Ахмат"."На одном из участков, подконтрольных спецназу "Ахмат", враг предпринял неудачную попытку прорвать линию обороны. Однако ответ наших бойцов не заставил себя долго ждать", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По словам главы Чечни, спецназ "Ахмат" уничтожил танк и боевую машину пехоты, а также живую силу противника. Сейчас подразделение "уверенно держит ситуацию под контролем", добавил глава республики.

https://ria.ru/20221019/soledar-1825240615.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

рамзан кадыров, безопасность, вооруженные силы рф