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Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ на одном из участков - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ на одном из участков
Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ на одном из участков - РИА Новости, 21.10.2022
Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ на одном из участков
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в пятницу о неудачной попытке украинских военных прорвать линию обороны на одном из участков, подконтрольных отряду... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:31
2022-10-21T11:31
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в пятницу о неудачной попытке украинских военных прорвать линию обороны на одном из участков, подконтрольных отряду специального назначения "Ахмат"."На одном из участков, подконтрольных спецназу "Ахмат", враг предпринял неудачную попытку прорвать линию обороны. Однако ответ наших бойцов не заставил себя долго ждать", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По словам главы Чечни, спецназ "Ахмат" уничтожил танк и боевую машину пехоты, а также живую силу противника. Сейчас подразделение "уверенно держит ситуацию под контролем", добавил глава республики.
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рамзан кадыров, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Безопасность, Вооруженные силы РФ
11:31 21.10.2022
 
Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ на одном из участков

Кадыров заявил о неудачной попытке ВСУ прорвать линию обороны спецназа "Ахмат"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в пятницу о неудачной попытке украинских военных прорвать линию обороны на одном из участков, подконтрольных отряду специального назначения "Ахмат".
"На одном из участков, подконтрольных спецназу "Ахмат", враг предпринял неудачную попытку прорвать линию обороны. Однако ответ наших бойцов не заставил себя долго ждать", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам главы Чечни, спецназ "Ахмат" уничтожил танк и боевую машину пехоты, а также живую силу противника. Сейчас подразделение "уверенно держит ситуацию под контролем", добавил глава республики.
Бойцы чеченского отряда Ахмат во время вылазки на территорию вблизи Лисичанска, контролируемую украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 22:49Специальная военная операция на Украине
Командир спецназа "Ахмат" заявил о продвижении в Соледаре
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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