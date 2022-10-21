https://ria.ru/20221021/vandalizm-1825777039.html

Здание генконсульства России в Лейпциге облили желтой и синей красками

Здание генконсульства России в Лейпциге облили желтой и синей красками - РИА Новости, 21.10.2022

Здание генконсульства России в Лейпциге облили желтой и синей красками

Неизвестный в ночь на пятницу бросил несколько стеклянных бутылок с желтой и синей краской в генконсульство России в Лейпциге, тем самым нанесен ущерб стене и... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:24

2022-10-21T18:24

2022-10-21T18:27

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лейпциг

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БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Неизвестный в ночь на пятницу бросил несколько стеклянных бутылок с желтой и синей краской в генконсульство России в Лейпциге, тем самым нанесен ущерб стене и воротам здания консульства, сообщила полиция города и немецкой федеральной земли Саксония, отметив, что не исключается политически мотивированный акт. Уточняется, что преступление совершено в четверг около 23.40 (0.40 мск)."Прокуратура Лейпцига и управление криминальной полиции земли Саксония ведут расследование в отношении неизвестного на данный момент преступника по факту нанесения ущерба имуществу... неизвестный бросил несколько стеклянных бутылок с желтой и синей краской в здание генерального консульства Российской Федерации, на улицу и тротуар перед ним. Краска нанесла ущерб стене и воротам консульства", - говорится в сообщении. Размер ущерба, по данным правоохранителей, пока неизвестен.По информации полиции, преступник скрылся на велосипеде через прилегающий район Розенталь, предположительно, он перешел реку Парте, в этой связи правоохранители предполагают, что его ноги должны были стать мокрыми до колен. Не исключается, что преступление было совершено по политическим мотивам, в этой связи расследование по факту причинения ущерба имуществу взяло на себя управление криминальной полиции земли Саксония.Полиция также обратилась к общественности, если среди нее были свидетели происшествия, с просьбой сообщить информацию о велосипедисте, находившемся в районе места инцидента примерно в то время, когда было совершено преступление.

https://ria.ru/20220930/konsulstvo-1820655822.html

россия

лейпциг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, лейпциг, в мире, германия