https://ria.ru/20221021/sud-1825740785.html

В Тульской области вынесли приговоры 23 обвиняемым в сбыте наркотиков

В Тульской области вынесли приговоры 23 обвиняемым в сбыте наркотиков - РИА Новости, 21.10.2022

В Тульской области вынесли приговоры 23 обвиняемым в сбыте наркотиков

Суд в Тульской области приговорил к срокам в колониях общего и строгого режима 23 участника преступного сообщества, обвиняемых в сбыте через интернет-магазины... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:59

2022-10-21T16:59

2022-10-21T16:59

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Суд в Тульской области приговорил к срокам в колониях общего и строгого режима 23 участника преступного сообщества, обвиняемых в сбыте через интернет-магазины наркотических средств и психотропных веществ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона."На базе Донского городского суда состоялось оглашение приговора Новомосковского районного суда в отношении 23 участников преступного сообщества, обвиняемых в сбыте наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело поступило в количестве 715 томов и находится в производстве суда более 2,5 года."Судом установлено, что в период времени с августа 2015 года по ноябрь 2017 года на территории Тульской, Калужской и Рязанской областях действовало преступное сообщество из 23 человек", - говорится в сообщении.По данным следствия, подсудимые совершили более 70 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято более 21 кг наркотиков."Сбыт наркотиков осуществлялся посредством интернет-магазинов через тайники, переписка была зашифрована. Оплата производилась с помощью электронных платежей", - информирует пресс-служба.В числе подсудимых – четыре женщины, уточняет пресс-служба. Восемнадцать обвиняемых суд приговорил к срокам от 14 лет 9 месяцев до 21 года в колонии строгого режима, максимальный срок получил глава преступного сообщества. Остальным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, уточняют в пресс-службе.

https://ria.ru/20221019/khakasiya-1825017675.html

https://ria.ru/20221016/kontrol-1824351312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, тульская область, рязанская область, калужская область