https://ria.ru/20221021/sud-1825740785.html
В Тульской области вынесли приговоры 23 обвиняемым в сбыте наркотиков
В Тульской области вынесли приговоры 23 обвиняемым в сбыте наркотиков - РИА Новости, 21.10.2022
В Тульской области вынесли приговоры 23 обвиняемым в сбыте наркотиков
Суд в Тульской области приговорил к срокам в колониях общего и строгого режима 23 участника преступного сообщества, обвиняемых в сбыте через интернет-магазины... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:59
2022-10-21T16:59
2022-10-21T16:59
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Суд в Тульской области приговорил к срокам в колониях общего и строгого режима 23 участника преступного сообщества, обвиняемых в сбыте через интернет-магазины наркотических средств и психотропных веществ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона."На базе Донского городского суда состоялось оглашение приговора Новомосковского районного суда в отношении 23 участников преступного сообщества, обвиняемых в сбыте наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело поступило в количестве 715 томов и находится в производстве суда более 2,5 года."Судом установлено, что в период времени с августа 2015 года по ноябрь 2017 года на территории Тульской, Калужской и Рязанской областях действовало преступное сообщество из 23 человек", - говорится в сообщении.По данным следствия, подсудимые совершили более 70 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято более 21 кг наркотиков."Сбыт наркотиков осуществлялся посредством интернет-магазинов через тайники, переписка была зашифрована. Оплата производилась с помощью электронных платежей", - информирует пресс-служба.В числе подсудимых – четыре женщины, уточняет пресс-служба. Восемнадцать обвиняемых суд приговорил к срокам от 14 лет 9 месяцев до 21 года в колонии строгого режима, максимальный срок получил глава преступного сообщества. Остальным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, уточняют в пресс-службе.
https://ria.ru/20221019/khakasiya-1825017675.html
https://ria.ru/20221016/kontrol-1824351312.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, рязанская область, калужская область
Происшествия, Тульская область, Рязанская область, Калужская область
В Тульской области вынесли приговоры 23 обвиняемым в сбыте наркотиков
В Тульской области вынесли приговоры 23 участникам группы, сбывающей наркотики
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости.
Суд в Тульской области приговорил к срокам в колониях общего и строгого режима 23 участника преступного сообщества, обвиняемых в сбыте через интернет-магазины наркотических средств и психотропных веществ, сообщает
объединенная пресс-служба судов региона.
"На базе Донского городского суда состоялось оглашение приговора Новомосковского районного суда в отношении 23 участников преступного сообщества, обвиняемых в сбыте наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело поступило в количестве 715 томов и находится в производстве суда более 2,5 года.
"Судом установлено, что в период времени с августа 2015 года по ноябрь 2017 года на территории Тульской, Калужской и Рязанской областях
действовало преступное сообщество из 23 человек", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подсудимые совершили более 70 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято более 21 кг наркотиков.
"Сбыт наркотиков осуществлялся посредством интернет-магазинов через тайники, переписка была зашифрована. Оплата производилась с помощью электронных платежей", - информирует пресс-служба.
В числе подсудимых – четыре женщины, уточняет пресс-служба. Восемнадцать обвиняемых суд приговорил к срокам от 14 лет 9 месяцев до 21 года в колонии строгого режима, максимальный срок получил глава преступного сообщества. Остальным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, уточняют в пресс-службе.