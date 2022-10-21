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РЭЦ: качество товаров из РФ позволяет ими гордиться - РИА Новости, 21.10.2022
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РЭЦ: качество товаров из РФ позволяет ими гордиться
РЭЦ: качество товаров из РФ позволяет ими гордиться - РИА Новости, 21.10.2022
РЭЦ: качество товаров из РФ позволяет ими гордиться
Российские товары имеют высокое качество и это помогает их успешному продвижению за рубежом, заявили на сессии "Сделано в России": гордость или предубеждения?"... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:23
2022-10-21T18:23
российский экспортный центр (рэц)
форум "сделано в россии"
россия
экономика
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские товары имеют высокое качество и это помогает их успешному продвижению за рубежом, заявили на сессии "Сделано в России": гордость или предубеждения?" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве, сообщает организатор форума Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."На сессии мы обсудили, как позиционировать и лучше продвигать российские товары на зарубежных рынках, в каких странах российские товары пользуются особой популярностью и поможет ли зонтичный бренд Made in Russia женщинам эффективнее продвигать их продукцию за рубежом", - сказала зампред правления Росэксимбанка, советник РЭЦ Татьяна Сахарова.Она добавила, что "однозначное мнение участников, что качество многих российских товаров позволяет нам ими гордиться"."И, конечно, для того чтобы высокое качество наших товаров принималось на международных рынках, мы должны прежде всего в себе изжить былые предубеждения, что иностранное значит лучшее. Сегодня мы видим, что ситуация качественно меняется. И в этом большая заслуга, в том числе представительниц нашей прекрасной части российского бизнеса. Они не только рушат стереотипы на отечественном рынке, но и успешно продвигают наши товары за рубежом", - добавила Сахарова.Топ-визажист и блогер Елена Крыгина рассказала об опыте запуска линии профессиональной косметики для профессионалов Krygina Cosmetics. Сейчас продукция пользуется популярностью не только на отечественном рынке, но успешно экспортируется в Китай, в том числе благодаря активному содействию РЭЦ.Анастасия Лебедева, основатель бренда здорового питания 2Reasons, несмотря на сложное время, ищет выход на зарубежные рынки. Например, ее продукция пользуется популярностью во Вьетнаме и Китае.О том, как формировать новые рынки и успешного удерживать на них лидерство на протяжении более 15 лет, рассказала Ирина Левчук, основатель бренда Brow Henna и Международной академии по коррекции бровей и ресниц Lash&amp;Brow.Предпринимательским и экспортным опытом вывода продукции на зарубежные рынки поделилась на сессии Полина Зеленко, которая представляла бренд Polezzno, под которым производят продукты для здорового питания.
https://ria.ru/20221021/biznes-1825768666.html
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российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии", россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Форум "Сделано в России", Россия, Экономика
18:23 21.10.2022
 

РЭЦ: качество товаров из РФ позволяет ими гордиться

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские товары имеют высокое качество и это помогает их успешному продвижению за рубежом, заявили на сессии "Сделано в России": гордость или предубеждения?" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве, сообщает организатор форума Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"На сессии мы обсудили, как позиционировать и лучше продвигать российские товары на зарубежных рынках, в каких странах российские товары пользуются особой популярностью и поможет ли зонтичный бренд Made in Russia женщинам эффективнее продвигать их продукцию за рубежом", - сказала зампред правления Росэксимбанка, советник РЭЦ Татьяна Сахарова.
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Она добавила, что "однозначное мнение участников, что качество многих российских товаров позволяет нам ими гордиться".
"И, конечно, для того чтобы высокое качество наших товаров принималось на международных рынках, мы должны прежде всего в себе изжить былые предубеждения, что иностранное значит лучшее. Сегодня мы видим, что ситуация качественно меняется. И в этом большая заслуга, в том числе представительниц нашей прекрасной части российского бизнеса. Они не только рушат стереотипы на отечественном рынке, но и успешно продвигают наши товары за рубежом", - добавила Сахарова.
Топ-визажист и блогер Елена Крыгина рассказала об опыте запуска линии профессиональной косметики для профессионалов Krygina Cosmetics. Сейчас продукция пользуется популярностью не только на отечественном рынке, но успешно экспортируется в Китай, в том числе благодаря активному содействию РЭЦ.
Анастасия Лебедева, основатель бренда здорового питания 2Reasons, несмотря на сложное время, ищет выход на зарубежные рынки. Например, ее продукция пользуется популярностью во Вьетнаме и Китае.
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О том, как формировать новые рынки и успешного удерживать на них лидерство на протяжении более 15 лет, рассказала Ирина Левчук, основатель бренда Brow Henna и Международной академии по коррекции бровей и ресниц Lash&Brow.
Предпринимательским и экспортным опытом вывода продукции на зарубежные рынки поделилась на сессии Полина Зеленко, которая представляла бренд Polezzno, под которым производят продукты для здорового питания.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Форум "Сделано в России"РоссияЭкономика
 
 
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