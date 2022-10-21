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"Роскосмос" назвал время пуска ракеты с грузовиком "Прогресс МС-21"
"Роскосмос" назвал время пуска ракеты с грузовиком "Прогресс МС-21" - РИА Новости, 21.10.2022
"Роскосмос" назвал время пуска ракеты с грузовиком "Прогресс МС-21"
Ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-21" стартует с космодрома Байконур 26 октября в 3.20 мск, сообщил в пятницу "Роскосмос". РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:05
2022-10-21T18:05
2022-10-21T18:05
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-21" стартует с космодрома Байконур 26 октября в 3.20 мск, сообщил в пятницу "Роскосмос"."Специалисты предприятий "Роскосмоса" выполнили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21". Сборка была произведена в пятницу, 21 октября 2022 года, в монтажно-испытательном корпусе 31-й площадки космодрома Байконур ... Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-21" запланирован на 26 октября 2022 года в 03.20 мск", - говорится в релизе.Госкомиссия дала заключение о готовности ракеты к вывозу и установке на стартовом комплексе 31-й площадки 22 октября 2022 года.Изначально в "Роскосмосе" не стали раскрывать детали пуска, однако затем сообщили, что грузовик доставит на МКС более 2,5 тонны грузов - 702 килограмма топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, 41 килограмм азота и около 1,4 тонны прочих нужных на орбите вещей.На станцию приедет ресурсная аппаратура для систем российского сегмента, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, новая одежда, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.
https://ria.ru/20221020/roskosmos-1825372025.html
https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, МС-21, Международная космическая станция (МКС)
"Роскосмос" назвал время пуска ракеты с грузовиком "Прогресс МС-21"
"Роскосмос" сообщил, что "Прогресс МС-21" стартует к МКС 26 октября в 3:20 по Москве
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-21" стартует с космодрома Байконур 26 октября в 3.20 мск, сообщил
в пятницу "Роскосмос".
"Специалисты предприятий "Роскосмоса" выполнили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21". Сборка была произведена в пятницу, 21 октября 2022 года, в монтажно-испытательном корпусе 31-й площадки космодрома Байконур ... Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-21" запланирован на 26 октября 2022 года в 03.20 мск", - говорится в релизе.
Госкомиссия дала заключение о готовности ракеты к вывозу и установке на стартовом комплексе 31-й площадки 22 октября 2022 года.
Изначально в "Роскосмосе" не стали раскрывать детали пуска, однако затем сообщили, что грузовик доставит на МКС более 2,5 тонны грузов - 702 килограмма топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, 41 килограмм азота и около 1,4 тонны прочих нужных на орбите вещей.
На станцию приедет ресурсная аппаратура для систем российского сегмента, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, новая одежда, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.