https://ria.ru/20221021/pozhar-1825583279.html

Пожар на складе в Ногинске локализовали

Пожар на складе в Ногинске локализовали - РИА Новости, 21.10.2022

Пожар на складе в Ногинске локализовали

Крупный пожар в подмосковном Ногинске удалось локализовать, по уточненным данным, на площади 2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:36

2022-10-21T10:36

2022-10-21T10:44

происшествия

ногинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Крупный пожар в подмосковном Ногинске удалось локализовать, по уточненным данным, на площади 2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован в 10.27. По уточненным данным, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших и угрозы распространения огня нет. Спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

https://ria.ru/20221019/pozhar-1825157220.html

ногинск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)