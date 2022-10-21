https://ria.ru/20221021/kurs-1825601611.html

Курс доллара опустился до 61 рубля

Курс доллара опустился до 61 рубля - РИА Новости, 21.10.2022

Курс доллара опустился до 61 рубля

Курс рубля перешел к росту против доллара, который уже опускался до 61 рубля - впервые с 7 октября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:34

2022-10-21T11:34

2022-10-21T12:01

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Курс рубля перешел к росту против доллара, который уже опускался до 61 рубля - впервые с 7 октября, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.52 мск снижается на 23 копейки, до 61,17 рубля, а минутами ранее опускался до 61 рубля. Евро дешевеет на 68 копеек, до 59,92 рубля, юань - на 6 копеек, до 8,38 рубля, следует из данных биржи. В начале торгов пятницы курс доллара максимально поднимался до 61,705 рубля.Рубль продолжает потихоньку дорожать, ожидается продолжение этого процесса в ближайшие торговые дни, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Впрочем, в пятницу к вечеру нельзя исключить повышения спроса на валюту с целью хеджирования рублевых позиций на выходные", - добавляет он.Фактор подготовки экспортеров к налоговым выплатам выступает ключевым текущим фактором поддержки рубля, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Склонны ждать снижения курса доллара, целью которого, по нашему мнению, остается нижняя часть зоны 60-62 рубля", - заключает он.

https://ria.ru/20221021/rubl-1825531177.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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