11:34 21.10.2022 (обновлено: 12:01 21.10.2022)
Курс доллара опустился до 61 рубля
Курс доллара на Мосбирже опустился до 61 рубля впервые с 7 октября
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкМужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Мужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Курс рубля перешел к росту против доллара, который уже опускался до 61 рубля - впервые с 7 октября, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.52 мск снижается на 23 копейки, до 61,17 рубля, а минутами ранее опускался до 61 рубля. Евро дешевеет на 68 копеек, до 59,92 рубля, юань - на 6 копеек, до 8,38 рубля, следует из данных биржи. В начале торгов пятницы курс доллара максимально поднимался до 61,705 рубля.
Рубль продолжает потихоньку дорожать, ожидается продолжение этого процесса в ближайшие торговые дни, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Впрочем, в пятницу к вечеру нельзя исключить повышения спроса на валюту с целью хеджирования рублевых позиций на выходные", - добавляет он.
Фактор подготовки экспортеров к налоговым выплатам выступает ключевым текущим фактором поддержки рубля, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Склонны ждать снижения курса доллара, целью которого, по нашему мнению, остается нижняя часть зоны 60-62 рубля", - заключает он.