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Курс доллара опустился до 61 рубля - РИА Новости, 21.10.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221021/kurs-1825601611.html
Курс доллара опустился до 61 рубля
Курс доллара опустился до 61 рубля - РИА Новости, 21.10.2022
Курс доллара опустился до 61 рубля
Курс рубля перешел к росту против доллара, который уже опускался до 61 рубля - впервые с 7 октября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:34
2022-10-21T12:01
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
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курс рубля
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Курс рубля перешел к росту против доллара, который уже опускался до 61 рубля - впервые с 7 октября, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.52 мск снижается на 23 копейки, до 61,17 рубля, а минутами ранее опускался до 61 рубля. Евро дешевеет на 68 копеек, до 59,92 рубля, юань - на 6 копеек, до 8,38 рубля, следует из данных биржи. В начале торгов пятницы курс доллара максимально поднимался до 61,705 рубля.Рубль продолжает потихоньку дорожать, ожидается продолжение этого процесса в ближайшие торговые дни, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Впрочем, в пятницу к вечеру нельзя исключить повышения спроса на валюту с целью хеджирования рублевых позиций на выходные", - добавляет он.Фактор подготовки экспортеров к налоговым выплатам выступает ключевым текущим фактором поддержки рубля, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Склонны ждать снижения курса доллара, целью которого, по нашему мнению, остается нижняя часть зоны 60-62 рубля", - заключает он.
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московская биржа, доллар, курс доллара, курс рубля, рубль, евро, валюта, динамика курсов валют, экономика, россия
Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Курс доллара, Курс рубля, Рубль, евро, Валюта, Динамика курсов валют, Экономика, Россия
11:34 21.10.2022 (обновлено: 12:01 21.10.2022)
 
Курс доллара опустился до 61 рубля

Курс доллара на Мосбирже опустился до 61 рубля впервые с 7 октября

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкМужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Мужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Курс рубля перешел к росту против доллара, который уже опускался до 61 рубля - впервые с 7 октября, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.52 мск снижается на 23 копейки, до 61,17 рубля, а минутами ранее опускался до 61 рубля. Евро дешевеет на 68 копеек, до 59,92 рубля, юань - на 6 копеек, до 8,38 рубля, следует из данных биржи. В начале торгов пятницы курс доллара максимально поднимался до 61,705 рубля.
Рубль продолжает потихоньку дорожать, ожидается продолжение этого процесса в ближайшие торговые дни, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Впрочем, в пятницу к вечеру нельзя исключить повышения спроса на валюту с целью хеджирования рублевых позиций на выходные", - добавляет он.
Фактор подготовки экспортеров к налоговым выплатам выступает ключевым текущим фактором поддержки рубля, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Склонны ждать снижения курса доллара, целью которого, по нашему мнению, остается нижняя часть зоны 60-62 рубля", - заключает он.
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