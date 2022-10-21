https://ria.ru/20221021/kpp-1825709963.html

С границы Северной Осетии и Грузии уберут мобильные пункты призыва

С границы Северной Осетии и Грузии уберут мобильные пункты призыва - РИА Новости, 21.10.2022

С границы Северной Осетии и Грузии уберут мобильные пункты призыва

Мобильные пункты призыва уберут с КПП "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" на границе с Грузией и Южной Осетией с субботы, сообщил глава Северной Осетии Сергей... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:57

2022-10-21T15:57

2022-10-21T16:00

в мире

сергей меняйло

грузия

южная осетия

частичная мобилизация в россии

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ПЯТИГОРСК, 21 окт - РИА Новости. Мобильные пункты призыва уберут с КПП "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" на границе с Грузией и Южной Осетией с субботы, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло."Дал распоряжение с завтрашнего дня убрать с КПП "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" мобильные пункты призыва, которые действовали там в течение нескольких недель. Сегодня поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул. Ситуация стабильная", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.По его словам, необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала. Он также отметил, что пограничники располагают всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны. В основном это люди из других регионов, уточнил Меняйло.Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. По данным властей, эта мера не касалась жителей Северной Осетии, Южной Осетии, Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.Глава региона Сергей Меняйло 28 сентября сообщал, что более 20 тысяч человек за двое суток выехали в Грузию через Верхний Ларс.Режим повышенной готовности был снят 18 октября. Кроме этого, сообщалось, что на пункте пропуска "Верхний Ларс" развёрнут мобилизационный пункт военкомата.

https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825659043.html

https://ria.ru/20221018/smotr-1824953792.html

грузия

южная осетия

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в мире, сергей меняйло, грузия, южная осетия, частичная мобилизация в россии