https://ria.ru/20221021/gaiti-1825780194.html

Россия усомнилась в эффективности санкций против преступных групп Гаити

Россия усомнилась в эффективности санкций против преступных групп Гаити - РИА Новости, 21.10.2022

Россия усомнилась в эффективности санкций против преступных групп Гаити

Россия сомневается, что введенные Совбезом ограничительные меры помогут решить весь комплекс проблем Гаити, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:33

2022-10-21T18:33

2022-10-21T18:37

в мире

гаити

россия

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ООН, 21 окт - РИА Новости. Россия сомневается, что введенные Совбезом ограничительные меры помогут решить весь комплекс проблем Гаити, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В пятницу СБ ООН принял резолюцию США и Мексики о введении как минимум на год санкций против лидера федерации преступных группировок Гаити G-9 Джимми Шеризье, а также против тех, кто угрожает безопасности страны. Резолюция была принята единогласно. Список лиц, подпадающих под ограничительные меры, определит специальный комитет. Санкции предполагают заморозку счетов, запрет на поездки, оружейное эмбарго.По его словам, долгосрочное решение должно лежать в плоскости инклюзивного политического процесса и социально-экономического развития, ликвидации нищеты и неравенства в стране.Как указал первый зампостпреда, необходимо обеспечить укрепление государственных институтов страны без внешнего диктата, который пронизывает почти всю ее современную историю."В любом случае ограничительные меры не должны привести к отчуждению Гаити или помешать продвижению политического процесса в этой стране. Санкции СБ – это не инструмент наказания, а один из находящихся в арсенале СБ сильных способов реакции на возникающие угрозы. Международные ограничения должны регулярно анализироваться на предмет их адекватности и при необходимости смягчаться или сниматься. Мы продолжим за этим пристально следить", - заключил Полянский.Он отметил, что консенсус по этой резолюции показал, что и в нынешних условиях Совет способен достигать хороших результатов, если ответственно подходить к делу, уважительно относиться к позициям коллег и искренне стремиться к компромиссу ради совместного решения сложных проблем. "Надеемся, что Вашингтон и Мехико, продвигая в Совете Безопасности данное санкционное решение, действовали с учетом общего мнения регионалов, многие из которых, если говорить откровенно, испытывают не меньшее давление оргпреступности, чем Гаити", - отметил дипломат."И США в этом отношении отнюдь не в белом списке". – добавил он.Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.Ситуацию осложняет вспышка холеры. На фоне текущего кризиса правительство страны обратилось к международному сообществу с просьбой ввести войска для сдерживания преступности, что привело демонстрациям.

https://ria.ru/20220528/pokhischenie-1791414688.html

https://ria.ru/20220909/veto-1815776037.html

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в мире, гаити, россия, совет безопасности оон, оон, жовенель моиз, дмитрий полянский, сша, мексика