Рейтинг@Mail.ru
Россия усомнилась в эффективности санкций против преступных групп Гаити - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/gaiti-1825780194.html
Россия усомнилась в эффективности санкций против преступных групп Гаити
Россия усомнилась в эффективности санкций против преступных групп Гаити - РИА Новости, 21.10.2022
Россия усомнилась в эффективности санкций против преступных групп Гаити
Россия сомневается, что введенные Совбезом ограничительные меры помогут решить весь комплекс проблем Гаити, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:33
2022-10-21T18:37
в мире
гаити
россия
совет безопасности оон
оон
жовенель моиз
дмитрий полянский
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745752764_0:0:2908:1635_1920x0_80_0_0_e7d88819cf6530218a45c41b1269bdae.jpg
ООН, 21 окт - РИА Новости. Россия сомневается, что введенные Совбезом ограничительные меры помогут решить весь комплекс проблем Гаити, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В пятницу СБ ООН принял резолюцию США и Мексики о введении как минимум на год санкций против лидера федерации преступных группировок Гаити G-9 Джимми Шеризье, а также против тех, кто угрожает безопасности страны. Резолюция была принята единогласно. Список лиц, подпадающих под ограничительные меры, определит специальный комитет. Санкции предполагают заморозку счетов, запрет на поездки, оружейное эмбарго.По его словам, долгосрочное решение должно лежать в плоскости инклюзивного политического процесса и социально-экономического развития, ликвидации нищеты и неравенства в стране.Как указал первый зампостпреда, необходимо обеспечить укрепление государственных институтов страны без внешнего диктата, который пронизывает почти всю ее современную историю."В любом случае ограничительные меры не должны привести к отчуждению Гаити или помешать продвижению политического процесса в этой стране. Санкции СБ – это не инструмент наказания, а один из находящихся в арсенале СБ сильных способов реакции на возникающие угрозы. Международные ограничения должны регулярно анализироваться на предмет их адекватности и при необходимости смягчаться или сниматься. Мы продолжим за этим пристально следить", - заключил Полянский.Он отметил, что консенсус по этой резолюции показал, что и в нынешних условиях Совет способен достигать хороших результатов, если ответственно подходить к делу, уважительно относиться к позициям коллег и искренне стремиться к компромиссу ради совместного решения сложных проблем. "Надеемся, что Вашингтон и Мехико, продвигая в Совете Безопасности данное санкционное решение, действовали с учетом общего мнения регионалов, многие из которых, если говорить откровенно, испытывают не меньшее давление оргпреступности, чем Гаити", - отметил дипломат."И США в этом отношении отнюдь не в белом списке". – добавил он.Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.Ситуацию осложняет вспышка холеры. На фоне текущего кризиса правительство страны обратилось к международному сообществу с просьбой ввести войска для сдерживания преступности, что привело демонстрациям.
https://ria.ru/20220528/pokhischenie-1791414688.html
https://ria.ru/20220909/veto-1815776037.html
гаити
россия
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745752764_0:0:2584:1938_1920x0_80_0_0_44cf4964b0e6f6ed240074f5ed6d2bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гаити, россия, совет безопасности оон, оон, жовенель моиз, дмитрий полянский, сша, мексика
В мире, Гаити, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, Жовенель Моиз, Дмитрий Полянский, США, Мексика
18:33 21.10.2022 (обновлено: 18:37 21.10.2022)
 
Россия усомнилась в эффективности санкций против преступных групп Гаити

Полянский усомнился, что санкции Совбеза ООН помогут решить весь комплекс проблем Гаити

© AP Photo / Matias DelacroixГаити
Гаити - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Matias Delacroix
Гаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 окт - РИА Новости. Россия сомневается, что введенные Совбезом ограничительные меры помогут решить весь комплекс проблем Гаити, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В пятницу СБ ООН принял резолюцию США и Мексики о введении как минимум на год санкций против лидера федерации преступных группировок Гаити G-9 Джимми Шеризье, а также против тех, кто угрожает безопасности страны. Резолюция была принята единогласно. Список лиц, подпадающих под ограничительные меры, определит специальный комитет. Санкции предполагают заморозку счетов, запрет на поездки, оружейное эмбарго.
"Несмотря на поддержку документа, у нас нет уверенности в том, что международные ограничительные меры станут адекватным ответом на комплекс разъедающих Гаити проблем", - сказал Полянский на заседании Совбеза ООН.
По его словам, долгосрочное решение должно лежать в плоскости инклюзивного политического процесса и социально-экономического развития, ликвидации нищеты и неравенства в стране.
Как указал первый зампостпреда, необходимо обеспечить укрепление государственных институтов страны без внешнего диктата, который пронизывает почти всю ее современную историю.
"В любом случае ограничительные меры не должны привести к отчуждению Гаити или помешать продвижению политического процесса в этой стране. Санкции СБ – это не инструмент наказания, а один из находящихся в арсенале СБ сильных способов реакции на возникающие угрозы. Международные ограничения должны регулярно анализироваться на предмет их адекватности и при необходимости смягчаться или сниматься. Мы продолжим за этим пристально следить", - заключил Полянский.
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 14:43
В столице Гаити неизвестные похитили гражданина Франции
Он отметил, что консенсус по этой резолюции показал, что и в нынешних условиях Совет способен достигать хороших результатов, если ответственно подходить к делу, уважительно относиться к позициям коллег и искренне стремиться к компромиссу ради совместного решения сложных проблем. "Надеемся, что Вашингтон и Мехико, продвигая в Совете Безопасности данное санкционное решение, действовали с учетом общего мнения регионалов, многие из которых, если говорить откровенно, испытывают не меньшее давление оргпреступности, чем Гаити", - отметил дипломат.
"И США в этом отношении отнюдь не в белом списке". – добавил он.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
Ситуацию осложняет вспышка холеры. На фоне текущего кризиса правительство страны обратилось к международному сообществу с просьбой ввести войска для сдерживания преступности, что привело демонстрациям.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 20:23
В Совбезе ООН не смогут забрать у России право вето, заявил Полянский
 
В миреГаитиРоссияСовет Безопасности ООНООНЖовенель МоизДмитрий ПолянскийСШАМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала