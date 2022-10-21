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В Молдавии оператор транспортировки электроэнергии объявил о режиме тревоги - РИА Новости, 21.10.2022
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В Молдавии оператор транспортировки электроэнергии объявил о режиме тревоги
В Молдавии оператор транспортировки электроэнергии объявил о режиме тревоги - РИА Новости, 21.10.2022
В Молдавии оператор транспортировки электроэнергии объявил о режиме тревоги
Оператор транспортировки и балансировки электроэнергии в Молдавии - госпредприятие "Молдэлектрика" - объявил о режиме тревоги на рынке электроэнергии из-за... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T19:39
2022-10-21T19:39
молдавия
в мире
электричество
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Оператор транспортировки и балансировки электроэнергии в Молдавии - госпредприятие "Молдэлектрика" - объявил о режиме тревоги на рынке электроэнергии из-за дефицита ресурсов, говорится в релизе компании.Компания Premier Energy - поставщик электроэнергии для центральных и южных районов Молдавии - в пятницу предупредила потребителей о возможных "веерных" отключениях из-за энергокризиса и дефицита энергии."Государственное предприятие "Молдэлектрика" предупреждает все заинтересованные стороны о наличии режима тревоги на рынке электроэнергии Молдавии. 21 октября 2022 года поставщик Energocom сообщил о наличии дефицита электроэнергии, который не покрывается договорами коммерческого электроснабжения", - сообщается на сайте предприятия.В условиях режима тревоги может сохраняться дефицит электроэнергии, что приводит к необходимости применения превентивных мер или минимизации последствий. На ближайшие выходные перебоев в подаче электроэнергии не ожидается, однако прогнозировать ситуацию на более долгий срок - не получается."Повторяем призыв властей к потребителям прилагать усилия для экономии электроэнергии в часы пик, минимизируя тем самым риск разбалансировки энергосистемы. В противном случае для балансировки энергосистемы нужно будет прибегнуть к ограничению потребления электроэнергии путем отключения установок для использования потребителями электроэнергии через операторов систем распределения электроэнергии", - говорится в сообщении предприятия.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в Молдавию.Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления
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молдавия, в мире, электричество
Молдавия, В мире, Электричество
19:39 21.10.2022
 
В Молдавии оператор транспортировки электроэнергии объявил о режиме тревоги

Оператор транспортировки электроэнергии в Молдавии объявил о режиме тревоги из-за дефицита

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Оператор транспортировки и балансировки электроэнергии в Молдавии - госпредприятие "Молдэлектрика" - объявил о режиме тревоги на рынке электроэнергии из-за дефицита ресурсов, говорится в релизе компании.
Компания Premier Energy - поставщик электроэнергии для центральных и южных районов Молдавии - в пятницу предупредила потребителей о возможных "веерных" отключениях из-за энергокризиса и дефицита энергии.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 18:21
Приднестровье сократит поставки электроэнергии в Молдавию
"Государственное предприятие "Молдэлектрика" предупреждает все заинтересованные стороны о наличии режима тревоги на рынке электроэнергии Молдавии. 21 октября 2022 года поставщик Energocom сообщил о наличии дефицита электроэнергии, который не покрывается договорами коммерческого электроснабжения", - сообщается на сайте предприятия.
В условиях режима тревоги может сохраняться дефицит электроэнергии, что приводит к необходимости применения превентивных мер или минимизации последствий. На ближайшие выходные перебоев в подаче электроэнергии не ожидается, однако прогнозировать ситуацию на более долгий срок - не получается.
"Повторяем призыв властей к потребителям прилагать усилия для экономии электроэнергии в часы пик, минимизируя тем самым риск разбалансировки энергосистемы. В противном случае для балансировки энергосистемы нужно будет прибегнуть к ограничению потребления электроэнергии путем отключения установок для использования потребителями электроэнергии через операторов систем распределения электроэнергии", - говорится в сообщении предприятия.
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В Молдавии предупредили о возможных отключений электроэнергии из-за кризиса
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в Молдавию.
Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления
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