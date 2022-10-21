https://ria.ru/20221021/elektroenergiya-1825798277.html

В Молдавии оператор транспортировки электроэнергии объявил о режиме тревоги

В Молдавии оператор транспортировки электроэнергии объявил о режиме тревоги - РИА Новости, 21.10.2022

В Молдавии оператор транспортировки электроэнергии объявил о режиме тревоги

Оператор транспортировки и балансировки электроэнергии в Молдавии - госпредприятие "Молдэлектрика" - объявил о режиме тревоги на рынке электроэнергии из-за... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T19:39

2022-10-21T19:39

2022-10-21T19:39

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Оператор транспортировки и балансировки электроэнергии в Молдавии - госпредприятие "Молдэлектрика" - объявил о режиме тревоги на рынке электроэнергии из-за дефицита ресурсов, говорится в релизе компании.Компания Premier Energy - поставщик электроэнергии для центральных и южных районов Молдавии - в пятницу предупредила потребителей о возможных "веерных" отключениях из-за энергокризиса и дефицита энергии."Государственное предприятие "Молдэлектрика" предупреждает все заинтересованные стороны о наличии режима тревоги на рынке электроэнергии Молдавии. 21 октября 2022 года поставщик Energocom сообщил о наличии дефицита электроэнергии, который не покрывается договорами коммерческого электроснабжения", - сообщается на сайте предприятия.В условиях режима тревоги может сохраняться дефицит электроэнергии, что приводит к необходимости применения превентивных мер или минимизации последствий. На ближайшие выходные перебоев в подаче электроэнергии не ожидается, однако прогнозировать ситуацию на более долгий срок - не получается."Повторяем призыв властей к потребителям прилагать усилия для экономии электроэнергии в часы пик, минимизируя тем самым риск разбалансировки энергосистемы. В противном случае для балансировки энергосистемы нужно будет прибегнуть к ограничению потребления электроэнергии путем отключения установок для использования потребителями электроэнергии через операторов систем распределения электроэнергии", - говорится в сообщении предприятия.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в Молдавию.Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления

https://ria.ru/20221021/elektroenergiya-1825776139.html

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https://ria.ru/20221020/gaz-1825525006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

молдавия, в мире, электричество