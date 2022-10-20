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Ждать изменений политики Лондона после ухода Трасс не стоит, заявил Слуцкий - РИА Новости, 20.10.2022
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Ждать изменений политики Лондона после ухода Трасс не стоит, заявил Слуцкий
Ждать изменений политики Лондона после ухода Трасс не стоит, заявил Слуцкий - РИА Новости, 20.10.2022
Ждать изменений политики Лондона после ухода Трасс не стоит, заявил Слуцкий
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что кто бы ни стал следующим премьером после ушедшей в отставку Лиз Трасс,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:58
2022-10-20T17:22
лондон
лиз трасс
великобритания
леонид слуцкий (политик)
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что кто бы ни стал следующим премьером после ушедшей в отставку Лиз Трасс, не стоит ожидать кардинальных и быстрых изменений политики Лондона на российском направлении."Будем реалистами: кто бы ни пришел следующий на место Лиз Трасс, не стоит ожидать кардинальных и быстрых изменений политики Лондона на российском направлении. Однако, судя по настроениям в обществе, в том числе бизнес-элитах англосаксонского мира, украинский флаг на лацкане пиджака западных политиков уже не является гарантией ни успеха, ни процветания и поддержки их избирателей. Пусть займутся, наконец, проблемами своих стран, без попыток реинкарнации колониальной эпохи", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он отметил, что Трасс уходит в отставку с поста главы правительства Великобритании, установив антирекорд по сроку пребывания, это закономерный итог, когда "воинствующая русофобия и ядерная риторика используются в качестве суррогата необходимой компетенции"."Трасс вошла в историю как самый, пожалуй, бездарный премьер, проработав в этой должности всего 44 дня. Британцы за эти полтора месяца получили обвал фунта, переход к "трассэкономике" и очередной правительственный кризис. И часть из этого - в обмен на антироссийскую карту и слепую поддержку укронацистов со стороны своего премьера. Госпожа Трасс настолько не могла успокоиться, "пока не будет разрушена экономика России", что легко была готова принести в жертву благополучие собственных граждан", - заявил парламентарий.
https://ria.ru/20221020/trass-1825425305.html
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лондон, лиз трасс, великобритания, леонид слуцкий (политик), отставка трасс с поста премьера британии
Лондон, Лиз Трасс, Великобритания, Леонид Слуцкий (политик), Отставка Трасс с поста премьера Британии
16:58 20.10.2022 (обновлено: 17:22 20.10.2022)
 
Ждать изменений политики Лондона после ухода Трасс не стоит, заявил Слуцкий

Слуцкий: ждать кардинальных изменений политики Лондона после ухода Трасс не стоит

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛеонид Эдуардович Слуцкий
Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Эдуардович Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что кто бы ни стал следующим премьером после ушедшей в отставку Лиз Трасс, не стоит ожидать кардинальных и быстрых изменений политики Лондона на российском направлении.
"Будем реалистами: кто бы ни пришел следующий на место Лиз Трасс, не стоит ожидать кардинальных и быстрых изменений политики Лондона на российском направлении. Однако, судя по настроениям в обществе, в том числе бизнес-элитах англосаксонского мира, украинский флаг на лацкане пиджака западных политиков уже не является гарантией ни успеха, ни процветания и поддержки их избирателей. Пусть займутся, наконец, проблемами своих стран, без попыток реинкарнации колониальной эпохи", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.
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В Госдуме назвали Трасс символом некомпетентности
Также он отметил, что Трасс уходит в отставку с поста главы правительства Великобритании, установив антирекорд по сроку пребывания, это закономерный итог, когда "воинствующая русофобия и ядерная риторика используются в качестве суррогата необходимой компетенции".
"Трасс вошла в историю как самый, пожалуй, бездарный премьер, проработав в этой должности всего 44 дня. Британцы за эти полтора месяца получили обвал фунта, переход к "трассэкономике" и очередной правительственный кризис. И часть из этого - в обмен на антироссийскую карту и слепую поддержку укронацистов со стороны своего премьера. Госпожа Трасс настолько не могла успокоиться, "пока не будет разрушена экономика России", что легко была готова принести в жертву благополучие собственных граждан", - заявил парламентарий.
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Биография Элизабет Трасс
 
ЛондонЛиз ТрассВеликобританияЛеонид Слуцкий (политик)Отставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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