https://ria.ru/20221020/trass-1825432249.html

Ждать изменений политики Лондона после ухода Трасс не стоит, заявил Слуцкий

Ждать изменений политики Лондона после ухода Трасс не стоит, заявил Слуцкий - РИА Новости, 20.10.2022

Ждать изменений политики Лондона после ухода Трасс не стоит, заявил Слуцкий

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что кто бы ни стал следующим премьером после ушедшей в отставку Лиз Трасс,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:58

2022-10-20T16:58

2022-10-20T17:22

лондон

лиз трасс

великобритания

леонид слуцкий (политик)

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что кто бы ни стал следующим премьером после ушедшей в отставку Лиз Трасс, не стоит ожидать кардинальных и быстрых изменений политики Лондона на российском направлении."Будем реалистами: кто бы ни пришел следующий на место Лиз Трасс, не стоит ожидать кардинальных и быстрых изменений политики Лондона на российском направлении. Однако, судя по настроениям в обществе, в том числе бизнес-элитах англосаксонского мира, украинский флаг на лацкане пиджака западных политиков уже не является гарантией ни успеха, ни процветания и поддержки их избирателей. Пусть займутся, наконец, проблемами своих стран, без попыток реинкарнации колониальной эпохи", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он отметил, что Трасс уходит в отставку с поста главы правительства Великобритании, установив антирекорд по сроку пребывания, это закономерный итог, когда "воинствующая русофобия и ядерная риторика используются в качестве суррогата необходимой компетенции"."Трасс вошла в историю как самый, пожалуй, бездарный премьер, проработав в этой должности всего 44 дня. Британцы за эти полтора месяца получили обвал фунта, переход к "трассэкономике" и очередной правительственный кризис. И часть из этого - в обмен на антироссийскую карту и слепую поддержку укронацистов со стороны своего премьера. Госпожа Трасс настолько не могла успокоиться, "пока не будет разрушена экономика России", что легко была готова принести в жертву благополучие собственных граждан", - заявил парламентарий.

https://ria.ru/20221020/trass-1825425305.html

https://ria.ru/20221020/trass-1825414624.html

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