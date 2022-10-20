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Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец" - РИА Новости, 20.10.2022
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Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец" - РИА Новости, 20.10.2022
Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
В базе украинского сайта "Миротворец" появилась карточка президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T00:51
2022-10-20T00:51
в мире
касым-жомарт токаев
антониу гутерреш
россия
казахстан
оон
украина
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В базе украинского сайта "Миротворец" появилась карточка президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.Причиной внесения личных данных казахстанского лидера в реестр стало его интервью Deutsche Welle* в 2019 году. Токаев в беседе с журналистами почеркнул, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией "аннексией", поскольку, по его словам, "это слишком тяжелое слово применительно к полуострову".Администраторы сайта посчитали это "публичным отрицанием российской агрессии против Украины". В карточке также указаны дата и место рождения президента Казахстана.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта внесены сведения о многих российских деятелях культуры и других граждан разных стран.Летом РИА Новости удалось ознакомиться с письмом российского постпредства при ООН, в котором Россия всемирной организации Антониу Гутерреша содействовать закрытию "Миротворца". Авторы документа отметили, что жертвами проекта становятся не только взрослые, но также дети и подростки.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220906/mirotvorets-1814878761.html
https://ria.ru/20220719/mirotvorets-1803546042.html
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в мире, касым-жомарт токаев, антониу гутерреш, россия, казахстан, оон, украина
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Антониу Гутерреш, Россия, Казахстан, ООН, Украина
00:51 20.10.2022
 
Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

Президента Казахстана Токаева внесли в базу украинского "Миротворца" из-за слов о Крыме

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В базе украинского сайта "Миротворец" появилась карточка президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Причиной внесения личных данных казахстанского лидера в реестр стало его интервью Deutsche Welle* в 2019 году. Токаев в беседе с журналистами почеркнул, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией "аннексией", поскольку, по его словам, "это слишком тяжелое слово применительно к полуострову".
Администраторы сайта посчитали это "публичным отрицанием российской агрессии против Украины". В карточке также указаны дата и место рождения президента Казахстана.
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 16:10
Иностранные журналисты сравнили украинский сайт "Миротворец" с гестапо
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта внесены сведения о многих российских деятелях культуры и других граждан разных стран.
Летом РИА Новости удалось ознакомиться с письмом российского постпредства при ООН, в котором Россия всемирной организации Антониу Гутерреша содействовать закрытию "Миротворца". Авторы документа отметили, что жертвами проекта становятся не только взрослые, но также дети и подростки.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 19:09
На сайте "Миротворец" опубликовали личные данные 327 несовершеннолетних
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевАнтониу ГутеррешРоссияКазахстанООНУкраина
 
 
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