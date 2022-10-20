https://ria.ru/20221020/tokaev-1825251439.html

Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец" - РИА Новости, 20.10.2022

Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

В базе украинского сайта "Миротворец" появилась карточка президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T00:51

2022-10-20T00:51

2022-10-20T00:51

в мире

касым-жомарт токаев

антониу гутерреш

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В базе украинского сайта "Миротворец" появилась карточка президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.Причиной внесения личных данных казахстанского лидера в реестр стало его интервью Deutsche Welle* в 2019 году. Токаев в беседе с журналистами почеркнул, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией "аннексией", поскольку, по его словам, "это слишком тяжелое слово применительно к полуострову".Администраторы сайта посчитали это "публичным отрицанием российской агрессии против Украины". В карточке также указаны дата и место рождения президента Казахстана.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта внесены сведения о многих российских деятелях культуры и других граждан разных стран.Летом РИА Новости удалось ознакомиться с письмом российского постпредства при ООН, в котором Россия всемирной организации Антониу Гутерреша содействовать закрытию "Миротворца". Авторы документа отметили, что жертвами проекта становятся не только взрослые, но также дети и подростки.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220906/mirotvorets-1814878761.html

https://ria.ru/20220719/mirotvorets-1803546042.html

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в мире, касым-жомарт токаев, антониу гутерреш, россия, казахстан, оон, украина