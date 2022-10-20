https://ria.ru/20221020/produkty-1825347515.html

Минсельхоз заявил, что России не нужен параллельный импорт продовольствия

Минсельхоз заявил, что России не нужен параллельный импорт продовольствия - РИА Новости, 20.10.2022

Минсельхоз заявил, что России не нужен параллельный импорт продовольствия

Россия не нуждается в параллельном импорте никаких продуктов питания, сообщила на форуме "Сделано в России" первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:15

2022-10-20T13:15

2022-10-20T13:33

экономика

оксана лут

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

продукты

импорт

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия не нуждается в параллельном импорте никаких продуктов питания, сообщила на форуме "Сделано в России" первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут."Мы считаем, что мы можем производить всё. То есть мы достигли такого уровня развития, что мы в принципе можем производить всё, и нам не нужен параллельный импорт. Не будет у нас какого-то бренда – значит, у нас будет другой, российский, бренд, и наша российская компания это произведет", - сообщила Лут.По ее словам, единственным исключением может стать виски, который "наверное, скоро будут поставлять в страну по параллельному импорту"."Но я хочу сказать, что с точки зрения продовольствия нам ничего не нужно, у нас всё есть. Приходите к нам берите, мы будем всё продавать, главное, чтобы все были сыты и накормлены", - сказала первый замминистра.Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список - прекращение поставок на российский рынок. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Перечень товаров для такого импорта утверждает Минпромторг.В августе АКОРТ направила письмо на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов. Позже Минпромторг РФ предложил внести в перечень параллельного импорта, в частности, шампанское (Moet), вермут (Chinsano, Martini) и крепкий алкоголь: водка (Absolut), виски (Henessy, Jameson).

https://ria.ru/20221017/produkty-1824489913.html

https://ria.ru/20220915/tseny-1816872761.html

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экономика, оксана лут, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), продукты, импорт