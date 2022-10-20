https://ria.ru/20221020/prodovolstvie-1825341016.html
В МИД заявили, что Россия готова поставлять продовольствие и удобрения
В МИД заявили, что Россия готова поставлять продовольствие и удобрения - РИА Новости, 20.10.2022
В МИД заявили, что Россия готова поставлять продовольствие и удобрения
Россия готова поставлять продовольствие и удобрения во многие страны для того, чтобы продовольственная безопасность в мире не подвергалась угрозам, но США... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:51
2022-10-20T12:51
2022-10-20T13:01
россия
сша
цены на нефть
мария захарова
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия готова поставлять продовольствие и удобрения во многие страны для того, чтобы продовольственная безопасность в мире не подвергалась угрозам, но США мешают этому, нанося удар по мировой продовольственной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наша страна как крупнейшая сельскохозяйственная держава вносит существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Мы хорошо осознаем значение экспорта российского продовольствия для социально-экономического развития многих нуждающихся стран, для этих целей не менее важны наши удобрения, без которых под угрозой окажется будущий урожай... Мы готовы поставлять и продовольствие, и удобрения - и все, что необходимо для того, чтобы продовольственная безопасность в мире не подвергалась угрозам, ударам", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она вновь акцентировала внимание на необходимости скорейшего восстановления цепочек поставок и ликвидации искусственно созданных Западом ограничений, с которыми сталкиваются экономоператоры из РФ при внешнеэкономической деятельности."Нам очень мешают это делать (поставлять продовольствие и удобрения - ред.), а, соответственно, наносят удар по этой самой мировой продовольственной безопасности США, максимально блокируя возможности для совершения финансовых расчетов по нашей продукции", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20221017/prodovolstvie-1824711513.html
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россия, сша, цены на нефть, мария захарова
Россия, США, Цены на нефть, Мария Захарова
12:51 20.10.2022 (обновлено: 13:01 20.10.2022)
В МИД заявили, что Россия готова поставлять продовольствие и удобрения
Захарова: Россия готова поставлять продовольствие и удобрения, но США этому мешают
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Россия готова поставлять продовольствие и удобрения во многие страны для того, чтобы продовольственная безопасность в мире не подвергалась угрозам, но США мешают этому, нанося удар по мировой продовольственной безопасности, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наша страна как крупнейшая сельскохозяйственная держава вносит существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Мы хорошо осознаем значение экспорта российского продовольствия для социально-экономического развития многих нуждающихся стран, для этих целей не менее важны наши удобрения, без которых под угрозой окажется будущий урожай... Мы готовы поставлять и продовольствие, и удобрения - и все, что необходимо для того, чтобы продовольственная безопасность в мире не подвергалась угрозам, ударам", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она вновь акцентировала внимание на необходимости скорейшего восстановления цепочек поставок и ликвидации искусственно созданных Западом ограничений, с которыми сталкиваются экономоператоры из РФ при внешнеэкономической деятельности.
"Нам очень мешают это делать (поставлять продовольствие и удобрения - ред.), а, соответственно, наносят удар по этой самой мировой продовольственной безопасности США, максимально блокируя возможности для совершения финансовых расчетов по нашей продукции", - подчеркнула Захарова.