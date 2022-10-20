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Россиянам объяснили, когда пенсия может "вырасти" в два раза - РИА Новости, 20.10.2022
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Россиянам объяснили, когда пенсия может "вырасти" в два раза
Россиянам объяснили, когда пенсия может "вырасти" в два раза - РИА Новости, 20.10.2022
Россиянам объяснили, когда пенсия может "вырасти" в два раза
Граждане, работающие или проживающие на Крайнем Севере, имеют право досрочный выход на пенсию, а также на повышенный размер выплат от государства. Об этом... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T01:15
2022-10-20T01:15
общество
россия
сахалин
чукотка
камчатский край
республика карелия
республика саха (якутия)
елена григорьева
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Граждане, работающие или проживающие на Крайнем Севере, имеют право досрочный выход на пенсию, а также на повышенный размер выплат от государства. Об этом рассказала агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.По словам эксперта, "северный стаж" определяется по основному месту работы в календарном исчислении, а также в льготном порядке. Жители и работники определенного региона имеют право на увеличение выплаты к страховой пенсии, при этом их размер варьируется в разных районах, отметила экономист. Самый низкий коэффициент к страховой выплате одной видов пенсии — в республике Карелия (1,15), а самый большой — два — для Чукотки, Камчатки, Сахалина и отдельных местностей Якутии.Григорьева добавила, что максимальный размер страховой пенсии — 32493,33 рубля — получит человек, достигший 80-лет с тремя и более иждивенцами. Для непрерывного получения повышенной выплаты следует ежегодно подтверждать факт работы или проживания на Крайнем Севере, заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20221015/pensiya-1824221375.html
россия
сахалин
чукотка
камчатский край
республика карелия
республика саха (якутия)
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общество, россия, сахалин, чукотка, камчатский край, республика карелия, республика саха (якутия), елена григорьева, рудн
Общество, Россия, Сахалин, Чукотка, Камчатский край, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Елена Григорьева, РУДН
01:15 20.10.2022
 
Россиянам объяснили, когда пенсия может "вырасти" в два раза

Эксперт Григорьева: живущие на Крайнем Севере россияне имеют право на повышенную пенсию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Граждане, работающие или проживающие на Крайнем Севере, имеют право досрочный выход на пенсию, а также на повышенный размер выплат от государства. Об этом рассказала агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
""Северный стаж" предполагает получение гражданами повышенной пенсии. Но в любом случае, необходимо подтверждение его наличия и наличия необходимых пенсионных баллов", — подчеркнула Григорьева.
По словам эксперта, "северный стаж" определяется по основному месту работы в календарном исчислении, а также в льготном порядке.
Жители и работники определенного региона имеют право на увеличение выплаты к страховой пенсии, при этом их размер варьируется в разных районах, отметила экономист. Самый низкий коэффициент к страховой выплате одной видов пенсии — в республике Карелия (1,15), а самый большой — два — для Чукотки, Камчатки, Сахалина и отдельных местностей Якутии.
Григорьева добавила, что максимальный размер страховой пенсии — 32493,33 рубля — получит человек, достигший 80-лет с тремя и более иждивенцами. Для непрерывного получения повышенной выплаты следует ежегодно подтверждать факт работы или проживания на Крайнем Севере, заключила собеседница агентства.
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ОбществоРоссияСахалинЧукоткаКамчатский крайРеспублика КарелияРеспублика Саха (Якутия)Елена ГригорьеваРУДН
 
 
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