Россиянам объяснили, когда пенсия может "вырасти" в два раза
Эксперт Григорьева: живущие на Крайнем Севере россияне имеют право на повышенную пенсию
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Граждане, работающие или проживающие на Крайнем Севере, имеют право досрочный выход на пенсию, а также на повышенный размер выплат от государства. Об этом рассказала агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
""Северный стаж" предполагает получение гражданами повышенной пенсии. Но в любом случае, необходимо подтверждение его наличия и наличия необходимых пенсионных баллов", — подчеркнула Григорьева.
По словам эксперта, "северный стаж" определяется по основному месту работы в календарном исчислении, а также в льготном порядке.
Жители и работники определенного региона имеют право на увеличение выплаты к страховой пенсии, при этом их размер варьируется в разных районах, отметила экономист. Самый низкий коэффициент к страховой выплате одной видов пенсии — в республике Карелия (1,15), а самый большой — два — для Чукотки, Камчатки, Сахалина и отдельных местностей Якутии.
Григорьева добавила, что максимальный размер страховой пенсии — 32493,33 рубля — получит человек, достигший 80-лет с тремя и более иждивенцами. Для непрерывного получения повышенной выплаты следует ежегодно подтверждать факт работы или проживания на Крайнем Севере, заключила собеседница агентства.
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