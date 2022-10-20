https://ria.ru/20221020/pensiya-1825250212.html

Россиянам объяснили, когда пенсия может "вырасти" в два раза

Россиянам объяснили, когда пенсия может "вырасти" в два раза - РИА Новости, 20.10.2022

Россиянам объяснили, когда пенсия может "вырасти" в два раза

Граждане, работающие или проживающие на Крайнем Севере, имеют право досрочный выход на пенсию, а также на повышенный размер выплат от государства. Об этом... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T01:15

2022-10-20T01:15

2022-10-20T01:15

общество

россия

сахалин

чукотка

камчатский край

республика карелия

республика саха (якутия)

елена григорьева

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Граждане, работающие или проживающие на Крайнем Севере, имеют право досрочный выход на пенсию, а также на повышенный размер выплат от государства. Об этом рассказала агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.По словам эксперта, "северный стаж" определяется по основному месту работы в календарном исчислении, а также в льготном порядке. Жители и работники определенного региона имеют право на увеличение выплаты к страховой пенсии, при этом их размер варьируется в разных районах, отметила экономист. Самый низкий коэффициент к страховой выплате одной видов пенсии — в республике Карелия (1,15), а самый большой — два — для Чукотки, Камчатки, Сахалина и отдельных местностей Якутии.Григорьева добавила, что максимальный размер страховой пенсии — 32493,33 рубля — получит человек, достигший 80-лет с тремя и более иждивенцами. Для непрерывного получения повышенной выплаты следует ежегодно подтверждать факт работы или проживания на Крайнем Севере, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20221015/pensiya-1824221375.html

россия

сахалин

чукотка

камчатский край

республика карелия

республика саха (якутия)

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общество, россия, сахалин, чукотка, камчатский край, республика карелия, республика саха (якутия), елена григорьева, рудн