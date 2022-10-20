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Белгородские общежития ремонтируют для переселения по программе Гладкова

Белгородские общежития ремонтируют для переселения по программе Гладкова - РИА Новости, 20.10.2022

Белгородские общежития ремонтируют для переселения по программе Гладкова

Капремонт двух общежитий в Волоконоском районе Белгородской области, которые наряду с 27 аналогичными объектами по всему региону ремонтируются по программе... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T22:11

2022-10-20T22:11

2022-10-20T22:11

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

чехов

советский

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БЕЛГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Капремонт двух общежитий в Волоконоском районе Белгородской области, которые наряду с 27 аналогичными объектами по всему региону ремонтируются по программе губернатора Вячеслава Гладкова, подходит к завершению, работы выполнены на 99%, сообщила пресс-служба правительства области."В Волоконовском районе Белгородской области завершается ремонт двух бывших общежитий, переведённых в статус многоквартирных домов. Здания находятся на ул. Чехова, 95 и ул. Советская, 2. На обновление объектов из средств областного бюджета выделено более 23,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы на объектах выполнены более чем на 99%.К выполнению работ подрядная организация ООО "Развитие" приступила в апреле. Сейчас капремонт находится в финальной стадии. По договору он должен быть завершён до 30 ноября. Одноэтажное здание, находящееся в поселке Волоконовка на улице Чехова, 95 общей площадью 316 квадратных метров, было построено в 1963 году. В доме одна секция и восемь квартир, где проживает 16 собственников."На объекте выполнено пять видов работ. Подрядчик сделал скатную кровлю из профилированного листа, утеплил и облицевал фасад дома короедом, сделал отмостку. Сейчас ведутся общестроительные работы внутри здания – ремонт мест общего пользования. Работы близятся к завершению и должны быть выполнены в срок", – рассказал специалист отдела строительного контроля Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области Денис Манохин, слова которого приводятся в сообщении.В двухэтажке 1969 года постройки на улице Советской, 2 - шестнадцать квартир и более 30 проживающих. Капремонт дома выполняет тот же подрядчик. Уже заменены внутридомовые инженерные системы (электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения). Также полностью отремонтирована крыша дома. В подвальных помещениях сделали новую отмостку, установили общедомовые приборы учёта тепла. Фасад дома утеплили и облицевали металлокассетами. Сейчас проводится ремонт в местах общего пользования, где находятся кухни, душевые и санузлы.Программа капремонта бывших общежитий рассчитана на пять лет. В этом году 27 общежитий, переведённые в статус многоквартирных домов, одновременно ремонтируют в 15 муниципальных образованиях области. На сегодняшний день общий объём выполнения составляет более 72%. "Благодаря масштабной программе, реализуемой по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова, удастся улучшить жилищные условия порядка трех тысяч жителей области", - отметили в пресс-службе.

белгородская область

чехов

советский

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общество, вячеслав гладков, белгородская область, чехов, советский