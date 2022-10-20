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Нижегородские власти помогут предприятиям региона искать новые рынки сбыта - РИА Новости, 20.10.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20221020/nizhegorod-1825341124.html
Нижегородские власти помогут предприятиям региона искать новые рынки сбыта
Нижегородские власти помогут предприятиям региона искать новые рынки сбыта - РИА Новости, 20.10.2022
Нижегородские власти помогут предприятиям региона искать новые рынки сбыта
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей поездки в Павловский муниципальный округ встретился с руководством предприятий "Гидроагрегат" и... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:51
2022-10-20T12:52
нижегородская область
экономика
глеб никитин
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей поездки в Павловский муниципальный округ встретился с руководством предприятий "Гидроагрегат" и "Инструм-Рэнд" и обсудил развитие промышленных площадок, сообщает пресс-служба правительства региона."Павлово производит очень сильное впечатление масштабом экономики, деловой активности. Здесь много ярких, активных предприятий. Компания "Гидроагрегат" производит продукцию для авиаотрасли и другие многопрофильные продукты. Это растущая компания, даже в текущей ситуации набирающая кадры. "Инструм-Рэнд" активно работал на экспорт, что сейчас затруднительно. Мы поможем искать новые рынки сбыта, будем привлекать региональные центр развития экспорта и центр импорта и импортозамещения. В 2023 году должны полностью восстановить объемы или даже нарастить их", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Также губернатор Нижегородской области посетил предприятие "Фоксбас" в Ворсме, где провел совещание по вопросу развития городского электротранспорта. Здесь ведется работа по созданию базы для производства трамваев. "Этот проект предполагает создание высококачественного продукта, на уровне лучших образцов России. Мы сейчас очень щепетильно подходим к каждому элементу. Будем ориентироваться на то, чтобы это был по-настоящему яркий продукт. Нижегородская продукция должна быть качественной, лучшей", - сказал Никитин.На встрече с руководством Павловского муниципального округа глава региона подчеркнул, что местных жителей больше всего волнует состояние дорог и благоустройство. "Мы уже принимали серьезные решения в прошлом году об увеличении финансирования. Главное - определить приоритеты. Значимая часть такой работы будет осуществляться в рамках программы "Вам решать!" в 2023 году, поэтому для положительных изменений очень важна вовлеченность жителей, чтобы они сами определили, какой из конкретных участков для них по-настоящему важен", - подчеркнул Никитин.Губернатор Нижегородской области принял решение о выделении дополнительной субсидии на сумму 10 миллионов рублей на повышение уровня безопасности дорожного движения. В частности, планируется установить на одном из участков предупреждающие знаки и создать искусственную неровность, а также обеспечить уличное освещение. Также Никитин поручил руководству муниципального округа проработать вопрос поэтапного благоустройства набережной для обеспечения связности пешеходной зоны.
https://ria.ru/20221012/sotsseti-1823417191.html
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экономика, глеб никитин, нижегородская область, россия
Нижегородская область, Экономика, Глеб Никитин, Нижегородская область, Россия
12:51 20.10.2022 (обновлено: 12:52 20.10.2022)
 

Нижегородские власти помогут предприятиям региона искать новые рынки сбыта

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей поездки в Павловский муниципальный округ встретился с руководством предприятий "Гидроагрегат" и "Инструм-Рэнд" и обсудил развитие промышленных площадок, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Павлово производит очень сильное впечатление масштабом экономики, деловой активности. Здесь много ярких, активных предприятий. Компания "Гидроагрегат" производит продукцию для авиаотрасли и другие многопрофильные продукты. Это растущая компания, даже в текущей ситуации набирающая кадры. "Инструм-Рэнд" активно работал на экспорт, что сейчас затруднительно. Мы поможем искать новые рынки сбыта, будем привлекать региональные центр развития экспорта и центр импорта и импортозамещения. В 2023 году должны полностью восстановить объемы или даже нарастить их", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Также губернатор Нижегородской области посетил предприятие "Фоксбас" в Ворсме, где провел совещание по вопросу развития городского электротранспорта. Здесь ведется работа по созданию базы для производства трамваев. "Этот проект предполагает создание высококачественного продукта, на уровне лучших образцов России. Мы сейчас очень щепетильно подходим к каждому элементу. Будем ориентироваться на то, чтобы это был по-настоящему яркий продукт. Нижегородская продукция должна быть качественной, лучшей", - сказал Никитин.
На встрече с руководством Павловского муниципального округа глава региона подчеркнул, что местных жителей больше всего волнует состояние дорог и благоустройство. "Мы уже принимали серьезные решения в прошлом году об увеличении финансирования. Главное - определить приоритеты. Значимая часть такой работы будет осуществляться в рамках программы "Вам решать!" в 2023 году, поэтому для положительных изменений очень важна вовлеченность жителей, чтобы они сами определили, какой из конкретных участков для них по-настоящему важен", - подчеркнул Никитин.
Губернатор Нижегородской области принял решение о выделении дополнительной субсидии на сумму 10 миллионов рублей на повышение уровня безопасности дорожного движения. В частности, планируется установить на одном из участков предупреждающие знаки и создать искусственную неровность, а также обеспечить уличное освещение. Также Никитин поручил руководству муниципального округа проработать вопрос поэтапного благоустройства набережной для обеспечения связности пешеходной зоны.
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