https://ria.ru/20221020/mordoviya-1825418285.html

В Мордовии оперштаб решил проверить критически важные объекты

В Мордовии оперштаб решил проверить критически важные объекты - РИА Новости, 20.10.2022

В Мордовии оперштаб решил проверить критически важные объекты

Критически важные объекты социальной инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса и ТЭК Мордовии решено проверить по итогам первого заседания оперштаба по... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:24

2022-10-20T16:24

2022-10-20T16:24

артем здунов

россия

республика мордовия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71359/65/713596523_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_0d52f7ce81c6bb2452ce0f88b1b725f2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Критически важные объекты социальной инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса и ТЭК Мордовии решено проверить по итогам первого заседания оперштаба по обеспечению безопасности в республике, сообщил глава Мордовии Артем Здунов.Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Мордовии введен уровень базовой готовности."На заседании оперштаба по обеспечению общественной безопасности определили приоритетные меры в связи с введением в Мордовии уровня базовой готовности… Сейчас особенно важно уделять повышенное внимание профилактике случаев, создающих угрозу для жизни и здоровья жителей. Поручил ответственным ведомствам проверить критически важные объекты социальной инфраструктуры, оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов и транспорта. Особое внимание обратить на недостатки защищённости и противопожарную безопасность", - написал Здунов в своем Telegram-канале.Он также отметил, что "в целом обстановка в республике стабильная и управляемая".

https://ria.ru/20221019/opershtab-1825213143.html

https://ria.ru/20220916/mordoviya-1817323578.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем здунов, россия, республика мордовия