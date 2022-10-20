https://ria.ru/20221020/mordoviya-1825418285.html
В Мордовии оперштаб решил проверить критически важные объекты
В Мордовии оперштаб решил проверить критически важные объекты - РИА Новости, 20.10.2022
В Мордовии оперштаб решил проверить критически важные объекты
Критически важные объекты социальной инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса и ТЭК Мордовии решено проверить по итогам первого заседания оперштаба по... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:24
2022-10-20T16:24
2022-10-20T16:24
артем здунов
россия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Критически важные объекты социальной инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса и ТЭК Мордовии решено проверить по итогам первого заседания оперштаба по обеспечению безопасности в республике, сообщил глава Мордовии Артем Здунов.Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Мордовии введен уровень базовой готовности."На заседании оперштаба по обеспечению общественной безопасности определили приоритетные меры в связи с введением в Мордовии уровня базовой готовности… Сейчас особенно важно уделять повышенное внимание профилактике случаев, создающих угрозу для жизни и здоровья жителей. Поручил ответственным ведомствам проверить критически важные объекты социальной инфраструктуры, оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов и транспорта. Особое внимание обратить на недостатки защищённости и противопожарную безопасность", - написал Здунов в своем Telegram-канале.Он также отметил, что "в целом обстановка в республике стабильная и управляемая".
https://ria.ru/20221019/opershtab-1825213143.html
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артем здунов, россия, республика мордовия
Артем Здунов, Россия, Республика Мордовия
В Мордовии оперштаб решил проверить критически важные объекты
Глава Мордовии Здунов: критически важные объекты проверят по решению оперштаба