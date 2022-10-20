https://ria.ru/20221020/lukashenko-1825350214.html
Лукашенко назвал условие для спокойной жизни в Белоруссии
Лукашенко назвал условие для спокойной жизни в Белоруссии - РИА Новости, 20.10.2022
Лукашенко назвал условие для спокойной жизни в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам делать то, что он говорит, если у них есть желание обеспечить себе стабильную жизнь. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:27
2022-10-20T13:27
2022-10-20T13:39
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам делать то, что он говорит, если у них есть желание обеспечить себе стабильную жизнь."Хотите через беду пройти - пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю", - цитирует слова белорусского лидера официальный сайт президента.Глава белорусского государства подчеркнул, что подготовка к парламентским выборам 2024 года должна сводиться не только к реагированию на те или иные возможные действия, наподобие того, как "выйти и в коротких юбчонках с разрезом до пояса цветочками помахать". По его словам, нужно информировать население о сути происходящих процессов и имеющихся угрозах, чтобы люди могли сами осознанно делать выводы и принимать решения."Вы знаете, я поручил силовикам и другим проинформировать народ о том, что происходит. Это еще очень важная проблема. Все: "Вот, это проблема, Лукашенко народ запугать хочет". Наоборот! Я не хочу, чтобы вы запугивались. Я хочу просто, чтобы народу донесли все то, что происходит, почти на 100% открыто. А народ потом пусть принимает решение. Если за два года не убедились, что с нами хотели и хотят сделать, то пусть слушают и принимают решение", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20221015/lukashenko-1824275926.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
13:27 20.10.2022 (обновлено: 13:39 20.10.2022)
Лукашенко назвал условие для спокойной жизни в Белоруссии
Лукашенко предложил белорусам делать то, что он говорит, для обеспечения спокойной жизни
МИНСК, 20 окт – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил
гражданам делать то, что он говорит, если у них есть желание обеспечить себе стабильную жизнь.
"Хотите через беду пройти - пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю", - цитирует слова белорусского лидера официальный сайт президента.
Глава белорусского государства подчеркнул, что подготовка к парламентским выборам 2024 года должна сводиться не только к реагированию на те или иные возможные действия, наподобие того, как "выйти и в коротких юбчонках с разрезом до пояса цветочками помахать". По его словам, нужно информировать население о сути происходящих процессов и имеющихся угрозах, чтобы люди могли сами осознанно делать выводы и принимать решения.
"Вы знаете, я поручил силовикам и другим проинформировать народ о том, что происходит. Это еще очень важная проблема. Все: "Вот, это проблема, Лукашенко народ запугать хочет". Наоборот! Я не хочу, чтобы вы запугивались. Я хочу просто, чтобы народу донесли все то, что происходит, почти на 100% открыто. А народ потом пусть принимает решение. Если за два года не убедились, что с нами хотели и хотят сделать, то пусть слушают и принимают решение", - сказал Лукашенко.