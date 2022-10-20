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Судоходство на Керченской паромной переправе приостановили из-за шторма - РИА Новости, 20.10.2022
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Судоходство на Керченской паромной переправе приостановили из-за шторма
Судоходство на Керченской паромной переправе приостановили из-за шторма - РИА Новости, 20.10.2022
Судоходство на Керченской паромной переправе приостановили из-за шторма
Судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено в связи со штормовым предупреждением, сообщает Минтранс России. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:50
2022-10-20T18:11
россия
чп на крымском мосту
гидрометцентр
керченский пролив
авто
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено в связи со штормовым предупреждением, сообщает Минтранс России."В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Оно отмечает, что по прогнозу Росгидромета в районе южного устья Керченского пролива ночью и в первой половине дня 21 октября ожидается сохранение неблагоприятных погодных условий, включая дождь, порывы ветра и высоту волн 1,3-1,5 метра."В этой связи в зоне переправы продолжит действовать штормовое предупреждение №14 с приостановкой судоходства в проливе", - указывает Минтранс.На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. Автотранспортом по нему сейчас можно проехать на легковых машинах и автобусах, а перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.По данным Минтранса России, за первые 10 суток работы паромной переправы перевезено уже 16,3 тысячи пассажиров и 6,6 тысячи автотранспортных средств, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков. На переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.
https://ria.ru/20221020/most-1825277158.html
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россия
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россия, чп на крымском мосту, гидрометцентр, керченский пролив, авто
Россия, ЧП на Крымском мосту, Гидрометцентр, Керченский пролив, Авто
17:50 20.10.2022 (обновлено: 18:11 20.10.2022)
 
Судоходство на Керченской паромной переправе приостановили из-за шторма

Судоходство на Керченской паромной переправе приостановили из-за штормового предупреждения

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы
Работа Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено в связи со штормовым предупреждением, сообщает Минтранс России.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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Оно отмечает, что по прогнозу Росгидромета в районе южного устья Керченского пролива ночью и в первой половине дня 21 октября ожидается сохранение неблагоприятных погодных условий, включая дождь, порывы ветра и высоту волн 1,3-1,5 метра.
"В этой связи в зоне переправы продолжит действовать штормовое предупреждение №14 с приостановкой судоходства в проливе", - указывает Минтранс.
На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. Автотранспортом по нему сейчас можно проехать на легковых машинах и автобусах, а перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
По данным Минтранса России, за первые 10 суток работы паромной переправы перевезено уже 16,3 тысячи пассажиров и 6,6 тысячи автотранспортных средств, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков. На переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.
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РоссияЧП на Крымском мостуГидрометцентрКерченский проливАвто
 
 
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