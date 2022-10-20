https://ria.ru/20221020/kerch-1825457359.html

Судоходство на Керченской паромной переправе приостановили из-за шторма

Судоходство на Керченской паромной переправе приостановили из-за шторма - РИА Новости, 20.10.2022

Судоходство на Керченской паромной переправе приостановили из-за шторма

Судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено в связи со штормовым предупреждением, сообщает Минтранс России. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:50

2022-10-20T17:50

2022-10-20T18:11

россия

чп на крымском мосту

гидрометцентр

керченский пролив

авто

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено в связи со штормовым предупреждением, сообщает Минтранс России."В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Оно отмечает, что по прогнозу Росгидромета в районе южного устья Керченского пролива ночью и в первой половине дня 21 октября ожидается сохранение неблагоприятных погодных условий, включая дождь, порывы ветра и высоту волн 1,3-1,5 метра."В этой связи в зоне переправы продолжит действовать штормовое предупреждение №14 с приостановкой судоходства в проливе", - указывает Минтранс.На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. Автотранспортом по нему сейчас можно проехать на легковых машинах и автобусах, а перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.По данным Минтранса России, за первые 10 суток работы паромной переправы перевезено уже 16,3 тысячи пассажиров и 6,6 тысячи автотранспортных средств, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков. На переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.

https://ria.ru/20221020/most-1825277158.html

https://ria.ru/20221020/zelenskiy-1825462051.html

россия

керченский пролив

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, чп на крымском мосту, гидрометцентр, керченский пролив, авто