В Израиле рассказали о решении России, которое разрушит гегемонию США

07:02 20.10.2022 (обновлено: 10:35 20.10.2022)
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The Jerusalem Post: переориентация России на Восток покончит с американской гегемонией
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Переориентация России на Восток положит конец американской гегемонии, пишет The Jerusalem Post.
"Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок, — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья", — говорится в статье.
По мнению автора, внешнеполитическая переориентация на Восток во многом опирается на опыт Советского Союза: Россия снова поворачивается к странам так называемого глобального Юга. Уже сейчас можно говорить о значительной кооперации между Россией и Китаем, Ираном, Турцией. Кроме того, отмечается в статье, Москва активно выстраивает отношения со странами Персидского залива, Средней Азии и Пакистаном, и даже может "воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию".
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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10 октября, 01:23В Китае предрекли конец американской гегемонии