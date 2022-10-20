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В Израиле рассказали о решении России, которое разрушит гегемонию США - РИА Новости, 20.10.2022
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В Израиле рассказали о решении России, которое разрушит гегемонию США
В Израиле рассказали о решении России, которое разрушит гегемонию США - РИА Новости, 20.10.2022
В Израиле рассказали о решении России, которое разрушит гегемонию США
Переориентация России на Восток положит конец американской гегемонии, пишет The Jerusalem Post. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T07:02
2022-10-20T10:35
в мире
россия
сша
израиль
китай
турция
иран
пакистан
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Переориентация России на Восток положит конец американской гегемонии, пишет The Jerusalem Post.По мнению автора, внешнеполитическая переориентация на Восток во многом опирается на опыт Советского Союза: Россия снова поворачивается к странам так называемого глобального Юга. Уже сейчас можно говорить о значительной кооперации между Россией и Китаем, Ираном, Турцией. Кроме того, отмечается в статье, Москва активно выстраивает отношения со странами Персидского залива, Средней Азии и Пакистаном, и даже может "воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221010/gegemoniya-1822681711.html
россия
сша
израиль
китай
турция
иран
пакистан
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в мире, россия, сша, израиль, китай, турция, иран, пакистан, саудовская аравия
В мире, Россия, США, Израиль, Китай, Турция, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия
07:02 20.10.2022 (обновлено: 10:35 20.10.2022)
 
В Израиле рассказали о решении России, которое разрушит гегемонию США

The Jerusalem Post: переориентация России на Восток покончит с американской гегемонией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Переориентация России на Восток положит конец американской гегемонии, пишет The Jerusalem Post.

"Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок, — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья", — говорится в статье.

По мнению автора, внешнеполитическая переориентация на Восток во многом опирается на опыт Советского Союза: Россия снова поворачивается к странам так называемого глобального Юга. Уже сейчас можно говорить о значительной кооперации между Россией и Китаем, Ираном, Турцией. Кроме того, отмечается в статье, Москва активно выстраивает отношения со странами Персидского залива, Средней Азии и Пакистаном, и даже может "воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию".
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 01:23
В Китае предрекли конец американской гегемонии
 
В миреРоссияСШАИзраильКитайТурцияИранПакистанСаудовская Аравия
 
 
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