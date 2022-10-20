https://ria.ru/20221020/gegemoniya-1825263001.html

В Израиле рассказали о решении России, которое разрушит гегемонию США

В Израиле рассказали о решении России, которое разрушит гегемонию США - РИА Новости, 20.10.2022

В Израиле рассказали о решении России, которое разрушит гегемонию США

Переориентация России на Восток положит конец американской гегемонии, пишет The Jerusalem Post. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T07:02

2022-10-20T07:02

2022-10-20T10:35

в мире

россия

сша

израиль

китай

турция

иран

пакистан

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Переориентация России на Восток положит конец американской гегемонии, пишет The Jerusalem Post.По мнению автора, внешнеполитическая переориентация на Восток во многом опирается на опыт Советского Союза: Россия снова поворачивается к странам так называемого глобального Юга. Уже сейчас можно говорить о значительной кооперации между Россией и Китаем, Ираном, Турцией. Кроме того, отмечается в статье, Москва активно выстраивает отношения со странами Персидского залива, Средней Азии и Пакистаном, и даже может "воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221010/gegemoniya-1822681711.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, израиль, китай, турция, иран, пакистан, саудовская аравия