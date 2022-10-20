https://ria.ru/20221020/frantsiya-1825222637.html

Францию атакуют атомные диверсанты

Францию атакуют атомные диверсанты - РИА Новости, 20.10.2022

Францию атакуют атомные диверсанты

Благодаря средствам массовой информации у неподготовленного наблюдателя складывается твердое впечатление, что ключевым энергоресурсом, влияющим на жизнь... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T08:00

2022-10-20T08:00

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Благодаря средствам массовой информации у неподготовленного наблюдателя складывается твердое впечатление, что ключевым энергоресурсом, влияющим на жизнь Евразийского континента, является природный газ. Впечатление это поверхностное и ошибочное. Прямо сейчас во Франции проходит забастовка работников атомной промышленности, благодаря которой страна может не только въехать в зиму с крайне сомнительными перспективами генерации тепла и электричества, но и сместить Париж с высшей ступени пьедестала мирного атома.Октябрь перевалил свой экватор, и Европа привычно готовится к первым настоящим холодам, заморозкам на почве и тонкой корке льда на дорогах. В этот самый момент французские профсоюзы, то ли случайно, то ли специально выждав наиболее благоприятный момент, объявили общенациональную забастовку работников атомных электростанций. Представители крупнейшего трудового объединения FNME-CGT предупреждают, что страйк не завершится, более того, он будет все более расширяться, если правительство Франции и директорат энергетического гиганта Electricite de France (EDF) не согласятся поднять среднюю заработную плату, которая из-за галопирующей инфляции стала практически неконкурентоспособной.Стоит признать, что время выбрано максимально удачно и позволяет профсоюзам фактически шантажировать руководство страны и компании. Очевидность этого факта еще более наглядна на фоне недавних новостей о запрете Китая продавать СПГ в Европу, а также тревожных публикаций о том, что объема подземных хранилищ даже близко не хватит для прохождения отопительного сезона. Чтобы понять масштаб нарастающей проблемы, а также величину ставок, обратимся к открытым данным.Известно, что в настоящий момент из-за забастовки выработку электроэнергии значительно снизили 20 атомных реакторов из 56, стоящих в эксплуатационном строю. В первую очередь это, конечно, повлияет на производство электричества, а, как известно, мирный атом для французской энергетики — это альфа, омега и все прочие буквы греческого алфавита. По результатам прошлого года местные АЭС произвели 69 процентов всей национальной электроэнергии. Именно благодаря этому показателю, а также числу действующих реакторов Франция по праву занимает первое место среди всех европейских стран. Второе место занимала Украина, в ее энергобалансе АЭС удерживали нишу в 57 процентов, но эти данные более неактуальны, так как Киев лишился своей крупнейшей энергетической жемчужины — Запорожской АЭС.У забастовки есть и второй, гораздо более длительный негативный эффект. Дело в том, что бастующие не только грамотно выбрали сезон года, они еще идеально подгадали с началом протестов, буквально на считанные дни опередив (и сорвав) период планово-предупредительных ремонтов в отрасли. По данным Reuters, из 20 бастующих электростанций на 17 уже перенесены сроки начала регламентного облуживания, что, в свою очередь, означает смещение вправо сроков их повторного ввода в эксплуатацию. Уже совершенно точно вовремя к работе не вернутся энергоблоки на станциях Cattenom-1, Cruas-2 и 3, Tricastin-3, а также Dampierre-3. Их генерирующие коллеги Belleville-2, Cattenom-4, Tricastin-4, Belleville-1 и Gravelines-1 хоть и не должны были становиться на ремонт, но тоже присоединились к забастовке и в настоящий момент работают с предельно низкой допустимой нагрузкой. По остальным предприятиям точных данных нет, но профсоюзные вожди грозят, в случае если их требования не будут услышаны, и на всех оставшихся реакторах перевести условную ручку мощности в положение "минимум".Можно подумать, что перед нами извечная борьба пролетариата с доминирующим классом буржуа, но в данном случае у этой борьбы будут крайне неприятные последствия, которые затронут всех без исключения. Хотя бы потому, что по оценкам французских энергетиков, даже если стороны договорятся и уже завтра персонал вернется на рабочие места, а технические службы начнут аврально наверстывать упущенные дни ремонта, выработка электричества во Франции гарантированно рухнет до 30-летнего минимума.Вновь откроем официальную статистику и узнаем, что в прошлом году французские атомщики произвели 360 тераватт-часов электричества, а 1990 год они завершили с показателем 300 тераватт-часов. Исключительно в справочных целях добавим, что рекорд производительности французскими АЭС был установлен в 2005 году, когда реакторы выработали 430 тераватт-часов, что на долгие годы сделало Париж ключевым экспортером электроэнергии во все соседние страны. Естественно, с большой выгодой для национального бюджета.EDF уже начала переговоры с профсоюзами, что и понятно, так как в настоящий момент вся атомная промышленность работает лишь на 45 процентов совокупной установленной мощности. Учитывая приведенные выше цифры, можно говорить о ситуативном коллапсе генерации.Как будут развиваться события дальше, покажут уже ближайшие дни, мы же воздержимся от любых жутких прогнозов. Констатируем лишь тот факт, что неспокойный октябрь был отлично виден из Парижа еще летом, когда начались перебои с поставками российского газа в Европу. Именно тогда были введены первые ограничения, которые ко второй половине осени трансформировались в ультимативное требование властей снизить температурные требования по отоплению общественных зданий, офисов и бассейнов, а владельцев торговых центров и частных домов обязали вводить жесткие ограничительные меры на потребление тепла и электричества.Учитывая, что Франция является крупнейшим нетто-экспортером энергии в Евросоюзе, за переговорами будут крайне пристально следить не только во Франции, но и во всех окрестных странах. Хотя бы потому, что цифры в коммунальных счетах европейцев уже ощутимо подросли, а затяжное упрямство Electricite de France и вовсе может стать причиной новых рекордов, которые совершенно точно не порадуют рядовых граждан.Впрочем, здесь нужно сделать одну важную ремарку.Когда совсем недавно в той же Франции бастовали работники нефтяной отрасли, Елисейский дворец без малейшего смущения пообещал вывести против смутьянов армию и при помощи автоматов и танков принудить их вернуться на рабочие места. В прошлый раз противостояние завершилось условной ничьей: нефтяникам немного повысили зарплаты, а солдаты остались в казармах. В текущей ситуации все будет зависеть от упорства и предела терпения сторон. Атомщики могут выторговать себе большие финансовые преференции, а могут и увидеть собственную армию вовсе не на праздничном параде. Как бы то ни было, одно можно констатировать совершенно точно — чем ближе первый снегопад, тем выше градус европейского веселья.

https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html

https://ria.ru/20221019/zapad-1824952204.html

https://ria.ru/20221018/pvo-1824667415.html

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, франция, париж, европа, запорожская аэс, edf