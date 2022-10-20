https://ria.ru/20221020/forum-1825450856.html

Экспертный совет по ВЭД при Госдуме прошел на форуме "Сделано в России"

Экспертный совет по ВЭД при Госдуме прошел на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2022

Экспертный совет по ВЭД при Госдуме прошел на форуме "Сделано в России"

Расширенное заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности и поддержке промышленного экспорта при Комитете Государственной Думы по... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:42

2022-10-20T17:42

2022-10-20T17:42

россия

госдума рф

форум "сделано в россии"

экономика

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Расширенное заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности и поддержке промышленного экспорта при Комитете Государственной Думы по экономической политике состоялось на полях Международного экспортного форума "Сделано в России", который организует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ)."Международный экспортный форум "Сделано в России" в этом году не просто про вручение экспортных наград, про дальше, выше, сильнее, а про другую модель существования страны на земном шаре в глобальном разделении труда. И те дискуссии, которые проходят на форуме, формируют нашу позицию, наше самосознание. Россия без экспорта, без активной внешнеторговой деятельности существовать не может. Если нам объявляют экономическую войну, мы должны быстро адаптироваться. И здесь законотворческая деятельность очень важна. И спасибо коллегам из Госдумы и Совета Федерации за оперативную работу", - отметил замммнистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.Директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов назвал три направления работы министерства, которые направлены на помощь экспортерам в переориентации на рынки, где востребована российская продукция."Первое - это стимулирование создания новых транспортных коридоров и логических маршрутов, которые помогут быстро доставлять продукцию в те страны, которые планируют наращивать объём экспорта российской продукции. Это три основных коридора: Азово-Черноморское направление, коридоры "Север-Юг" и "Запад-Восток". Второе - налаживание стабильных финансовых международных транзакций, в первую очередь в национальных валютах. Это позволит обезопасить и ускорить платежи. Здесь мы работаем с ЦБ, также большую работу проводят наши торговые представители, фактически руками склеивая сделки. Третье - инструменты поддержки. Мы с РЭЦ разработали механику что нужно поправить при предоставлении наших мер поддержки", - рассказал Чекушов.О том, как изменились меры поддержки экспортеров Российского экспортного центра, рассказал вице-президент РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский."В этом году было сделано очень многое. Мы стали действовать решительнее, и именно это, а также упорный совместный труд бизнеса, правительства и институтов развития позволяет в принципиально ином темпе реагировать на изменения. Решения по адаптации инструментов государственной поддержки экспорта в этом году были своевременными и эффективными. Если говорить о финансовых инструментах, то изменилось многое. Так, был добавлен целый пласт новых инструментов по поддержке импорта, появились принципиально новые страховые и кредитные инструменты для экспорта и импорта продукции. Цель их едина: обеспечить международно конкурентоспособную стоимость решения производственных и сбытовых задач для предпринимателей, экономики в целом, поддержать отрасли, предоставляющие системные услуги - транспорт, связь, медицина, производящие критические товары для населения", — отметил вице-президент РЭЦ.Участие в заседании приняли первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко, председатель Экспертного совета, член Комитета Александр Максимов, представители деловых кругов и общественных объединений.В ходе заседания участники обсудили актуальные вопросы нормативного регулирования внешнеэкономической деятельности, переориентации российского экспорта на новые рынки сбыта, трансформации механизмов государственной поддержки экспортеров и импортеров в текущих условиях, а также практические аспекты работы участников ВЭД в условиях ограничений.Экспертный совет по развитию внешнеэкономической деятельности и поддержке промышленного экспорта создан при Комитете Госдумы по экономической политике. Его основная задача – помогать выявлять существующие проблемы, вырабатывать эффективные предложения по совершенствованию законодательной базы, по формированию благоприятных условий для торгово-экономического взаимодействия России с зарубежными странами. Экспертный совет объединяет представителей бизнеса, органов законодательной и исполнительной власти.

https://ria.ru/20221020/nikishina-1825372482.html

https://ria.ru/20221020/vystavka-1825353449.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, госдума рф, форум "сделано в россии", экономика