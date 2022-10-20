https://ria.ru/20221020/belgorod-1825279042.html
В Белгородской области продлили школьные каникулы
В Белгородской области продлили школьные каникулы - РИА Новости, 20.10.2022
В Белгородской области продлили школьные каникулы
Школьные каникулы в Белгородской области продлеваются еще одну на неделю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T09:44
2022-10-20T09:44
2022-10-20T09:46
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Школьные каникулы в Белгородской области продлеваются еще одну на неделю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее белгородские школы отправили детей на каникулы досрочно, с 17 октября, после рекомендации губернатора."Поступает много обращений от родителей с просьбой продлить школьные каникулы. Посмотрели, как это может отразиться на качестве знаний, которые получают наши дети. Понимаем, что в течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю. Поэтому рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области еще на неделю продлить школьные осенние каникулы. Таким образом, они составят в этом году 2 недели", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Как подчеркнул губернатор, мера абсолютно вынужденная, вопрос касается безопасности и оперативной обстановки.В октябре губернатор принял решение перевести все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения.
https://ria.ru/20221016/belgorod-1824398720.html
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, белгород, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгород, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
09:44 20.10.2022 (обновлено: 09:46 20.10.2022)
В Белгородской области продлили школьные каникулы
Губернатор Белгородской области Гладков продлил школьные каникулы в регионе