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Штаб для координации работ по повышению безопасности создан на Ямале - РИА Новости, 19.10.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221019/yamal-1825200001.html
Штаб для координации работ по повышению безопасности создан на Ямале
Штаб для координации работ по повышению безопасности создан на Ямале - РИА Новости, 19.10.2022
Штаб для координации работ по повышению безопасности создан на Ямале
Штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе создан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T18:45
2022-10-19T18:46
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
общество
ямал
частичная мобилизация в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе создан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора."По поручению президента, которое было дано во время сегодняшнего заседания Совета безопасности, на Ямале был создан оперативный штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе. Первое заседание штаба провел губернатор региона Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.Губернатор ЯНАО отметил, что оперативный штаб на Ямале приступил к работе незамедлительно, его работу в ежедневном режиме глава региона будет контролировать лично."Наша задача – не допустить сбоев в работе объектов важнейшей для страны энергетической инфраструктуры, жизнеобеспечения, связи. Мы будем продолжать выполнять все поручения главы государства по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, и поддержке мобилизованных ямальцев и членов их семей. В любой ситуации люди должны чувствовать себя защищенными", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Власти уточняют, что оперативный штаб будет работать под руководством главы ЯНАО, также в его состав вошли руководители органов исполнительной власти автономного округа и главы территориальных органов силовых структур. В задачи штаба входит оперативная реализация мер, направленных на обеспечение безопасности людей, стабильную работу экономики, охрану и антитеррористическую защищенность, соблюдение общественного порядка. Как отметили в пресс-службе, на Ямале реализуется комплекс мер по поддержке мобилизованных. Накануне был принят ряд значимых решений по поддержке детей, супругов и членов семей военнослужащих в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты.
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дмитрий артюхов, общество, ямал, частичная мобилизация в россии
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Общество, Ямал, Частичная мобилизация в России
18:45 19.10.2022 (обновлено: 18:46 19.10.2022)
 

Штаб для координации работ по повышению безопасности создан на Ямале

© Фото : Пресс-служба губернатора ЯНАО Штаб для координации работ по повышению безопасности создан на Ямале
Штаб для координации работ по повышению безопасности создан на Ямале - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : Пресс-служба губернатора ЯНАО
Штаб для координации работ по повышению безопасности создан на Ямале
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе создан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора.
"По поручению президента, которое было дано во время сегодняшнего заседания Совета безопасности, на Ямале был создан оперативный штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе. Первое заседание штаба провел губернатор региона Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.
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Губернатор ЯНАО отметил, что оперативный штаб на Ямале приступил к работе незамедлительно, его работу в ежедневном режиме глава региона будет контролировать лично.
"Наша задача – не допустить сбоев в работе объектов важнейшей для страны энергетической инфраструктуры, жизнеобеспечения, связи. Мы будем продолжать выполнять все поручения главы государства по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, и поддержке мобилизованных ямальцев и членов их семей. В любой ситуации люди должны чувствовать себя защищенными", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Власти уточняют, что оперативный штаб будет работать под руководством главы ЯНАО, также в его состав вошли руководители органов исполнительной власти автономного округа и главы территориальных органов силовых структур. В задачи штаба входит оперативная реализация мер, направленных на обеспечение безопасности людей, стабильную работу экономики, охрану и антитеррористическую защищенность, соблюдение общественного порядка.

Как отметили в пресс-службе, на Ямале реализуется комплекс мер по поддержке мобилизованных. Накануне был принят ряд значимых решений по поддержке детей, супругов и членов семей военнослужащих в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховОбществоЯмалЧастичная мобилизация в России
 
 
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