https://ria.ru/20221019/yamal-1825200001.html
Штаб для координации работ по повышению безопасности создан на Ямале
Штаб для координации работ по повышению безопасности создан на Ямале - РИА Новости, 19.10.2022
Штаб для координации работ по повышению безопасности создан на Ямале
Штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе создан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T18:45
2022-10-19T18:45
2022-10-19T18:46
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
общество
ямал
частичная мобилизация в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе создан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора."По поручению президента, которое было дано во время сегодняшнего заседания Совета безопасности, на Ямале был создан оперативный штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе. Первое заседание штаба провел губернатор региона Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.Губернатор ЯНАО отметил, что оперативный штаб на Ямале приступил к работе незамедлительно, его работу в ежедневном режиме глава региона будет контролировать лично."Наша задача – не допустить сбоев в работе объектов важнейшей для страны энергетической инфраструктуры, жизнеобеспечения, связи. Мы будем продолжать выполнять все поручения главы государства по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, и поддержке мобилизованных ямальцев и членов их семей. В любой ситуации люди должны чувствовать себя защищенными", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Власти уточняют, что оперативный штаб будет работать под руководством главы ЯНАО, также в его состав вошли руководители органов исполнительной власти автономного округа и главы территориальных органов силовых структур. В задачи штаба входит оперативная реализация мер, направленных на обеспечение безопасности людей, стабильную работу экономики, охрану и антитеррористическую защищенность, соблюдение общественного порядка. Как отметили в пресс-службе, на Ямале реализуется комплекс мер по поддержке мобилизованных. Накануне был принят ряд значимых решений по поддержке детей, супругов и членов семей военнослужащих в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты.
https://ria.ru/20221017/byt-1824638593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, общество, ямал, частичная мобилизация в россии
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Общество, Ямал, Частичная мобилизация в России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе создан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора.
"По поручению президента, которое было дано во время сегодняшнего заседания Совета безопасности, на Ямале был создан оперативный штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе. Первое заседание штаба провел губернатор региона Дмитрий Артюхов
", - говорится в сообщении.
Губернатор ЯНАО отметил, что оперативный штаб на Ямале приступил к работе незамедлительно, его работу в ежедневном режиме глава региона будет контролировать лично.
"Наша задача – не допустить сбоев в работе объектов важнейшей для страны энергетической инфраструктуры, жизнеобеспечения, связи. Мы будем продолжать выполнять все поручения главы государства по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, и поддержке мобилизованных ямальцев и членов их семей. В любой ситуации люди должны чувствовать себя защищенными", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Власти уточняют, что оперативный штаб будет работать под руководством главы ЯНАО, также в его состав вошли руководители органов исполнительной власти автономного округа и главы территориальных органов силовых структур. В задачи штаба входит оперативная реализация мер, направленных на обеспечение безопасности людей, стабильную работу экономики, охрану и антитеррористическую защищенность, соблюдение общественного порядка.
Как отметили в пресс-службе, на Ямале реализуется комплекс мер по поддержке мобилизованных. Накануне был принят ряд значимых решений по поддержке детей, супругов и членов семей военнослужащих в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты.