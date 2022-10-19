https://ria.ru/20221019/vystavki-1825138447.html
Новый сезон в Историческом музее откроет проект о российской анимации
Новый сезон в Историческом музее откроет проект о российской анимации - РИА Новости, 19.10.2022
Новый сезон в Историческом музее откроет проект о российской анимации
Государственный исторический музей (ГИМ) откроет новый сезон проект, посвященный 110-летию российской анимации, сообщил директор институции Алексей Левыкин в... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:46
2022-10-19T16:46
2022-10-19T16:57
культура
новости культуры
алексей левыкин
ольга любимова
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исторический музей
союзмультфильм
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) откроет новый сезон проект, посвященный 110-летию российской анимации, сообщил директор институции Алексей Левыкин в министерстве культуры.К участию в нем присоединится киностудия "Союзмультфильм". Выставка будет рассчитана на семейную аудиторию.Всего в ГИМ запланировано 24 выставки в 2023 году. 16 из них будут на площадке Исторического музея, восемь передвижных. Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций. Как ранее отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, очные слушания презентаций выставочной деятельности позволят сформировать единый выставочный план.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, алексей левыкин, ольга любимова, владимир путин, исторический музей, союзмультфильм, россия, выставки, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Алексей Левыкин, Ольга Любимова, Владимир Путин, Исторический музей, Союзмультфильм, Россия, Выставки, Кино и сериалы
16:46 19.10.2022 (обновлено: 16:57 19.10.2022)
Новый сезон в Историческом музее откроет проект о российской анимации
Новый сезон в Историческом музее откроется проектом к 110-летию российской анимации
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) откроет новый сезон проект, посвященный 110-летию российской анимации, сообщил директор институции Алексей Левыкин в министерстве культуры.
К участию в нем присоединится киностудия "Союзмультфильм". Выставка будет рассчитана на семейную аудиторию.
Всего в ГИМ запланировано 24 выставки в 2023 году. 16 из них будут на площадке Исторического музея, восемь передвижных.
Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций. Как ранее отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, очные слушания презентаций выставочной деятельности позволят сформировать единый выставочный план.