https://ria.ru/20221019/vystavki-1825138447.html

Новый сезон в Историческом музее откроет проект о российской анимации

Новый сезон в Историческом музее откроет проект о российской анимации - РИА Новости, 19.10.2022

Новый сезон в Историческом музее откроет проект о российской анимации

Государственный исторический музей (ГИМ) откроет новый сезон проект, посвященный 110-летию российской анимации, сообщил директор институции Алексей Левыкин в... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:46

2022-10-19T16:46

2022-10-19T16:57

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) откроет новый сезон проект, посвященный 110-летию российской анимации, сообщил директор институции Алексей Левыкин в министерстве культуры.К участию в нем присоединится киностудия "Союзмультфильм". Выставка будет рассчитана на семейную аудиторию.Всего в ГИМ запланировано 24 выставки в 2023 году. 16 из них будут на площадке Исторического музея, восемь передвижных. Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций. Как ранее отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, очные слушания презентаций выставочной деятельности позволят сформировать единый выставочный план.

https://ria.ru/20221019/muzyka-1825114777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алексей левыкин, ольга любимова, владимир путин, исторический музей, союзмультфильм, россия, выставки, кино и сериалы