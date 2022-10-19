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Уровни реагирования на риски в российских регионах - РИА Новости, 19.10.2022
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Уровни реагирования на риски в российских регионах
Уровни реагирования на риски в российских регионах - РИА Новости, 19.10.2022
Уровни реагирования на риски в российских регионах
Военное положение с 20 октября вводится на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил президент... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T20:05
2022-10-19T21:57
инфографика
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
регионы
общество
херсонская область
запорожская область
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Военное положение с 20 октября вводится на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Также глава государства подписал указ, который предусматривает несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности и в других регионах страны. Какие есть уровни реагирования, где введены и что это значит для властей и жителей регионов, смотрите в инфографике Ria.ru.
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, регионы, общество, херсонская область , запорожская область, безопасность, инфографика
Инфографика, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Регионы, Общество, Херсонская область , Запорожская область, Безопасность
20:05 19.10.2022 (обновлено: 21:57 19.10.2022)
 

Уровни реагирования на риски в российских регионах

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Военное положение с 20 октября вводится на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Также глава государства подписал указ, который предусматривает несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности и в других регионах страны. Какие есть уровни реагирования, где введены и что это значит для властей и жителей регионов, смотрите в инфографике Ria.ru.
 
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