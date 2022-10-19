https://ria.ru/20221019/uroven_reagirovaniya-1825193327.html

Уровни реагирования на риски в российских регионах

Уровни реагирования на риски в российских регионах - РИА Новости, 19.10.2022

Уровни реагирования на риски в российских регионах

Военное положение с 20 октября вводится на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил президент... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T20:05

2022-10-19T20:05

2022-10-19T21:57

инфографика

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

регионы

общество

херсонская область

запорожская область

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Военное положение с 20 октября вводится на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Также глава государства подписал указ, который предусматривает несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности и в других регионах страны. Какие есть уровни реагирования, где введены и что это значит для властей и жителей регионов, смотрите в инфографике Ria.ru.

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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2022

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, регионы, общество, херсонская область , запорожская область, безопасность, инфографика