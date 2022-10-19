https://ria.ru/20221019/shtaynmayer-1825221421.html

Штайнмайер отменил поездку в Киев по соображениям безопасности, пишут СМИ

Штайнмайер отменил поездку в Киев по соображениям безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2022

Штайнмайер отменил поездку в Киев по соображениям безопасности, пишут СМИ

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на четверг, сообщила немецкая газета Bild. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T20:27

2022-10-19T20:27

2022-10-19T21:19

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БЕРЛИН, 19 окт — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на четверг, сообщила немецкая газета Bild.Как уточняет издание, управление федерального президента обосновало отмену планов "соображениями безопасности".По информации Bild, отказаться от поездки в Киев управлению президента ФРГ рекомендовали Министерство иностранных дел Германии, а также МВД и органы безопасности Германии.Поездку запланировали еще несколько недель назад.По данным Bild, отмена визита президента вызвала раздражение в Киеве.Представитель украинского правительства сообщил газете, что "в то время как федеральный президент отменяет свой визит, множество международных дипломатов и гостей" якобы хотят посетить Киев "прямо сейчас".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220910/berbok-1815825849.html

https://ria.ru/20221014/melnik-1823932808.html

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