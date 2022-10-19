https://ria.ru/20221019/migratsiya-1825116831.html

Путин заявил о необходимости корректировки концепции миграционной политики

Путин заявил о необходимости корректировки концепции миграционной политики - РИА Новости, 19.10.2022

Путин заявил о необходимости корректировки концепции миграционной политики

В новых реалиях нужно скорректировать действующую концепцию миграционной политики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:55

2022-10-19T14:55

2022-10-19T16:10

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В новых реалиях нужно скорректировать действующую концепцию миграционной политики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности."Очевидно, что необходимо скорректировать действующую Концепцию государственной миграционной политики – она должна в полной мере учитывать весь комплекс как существующих, так и потенциальных вызовов, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства", — сказал глава государства.Он назвал миграционную сферу очень чувствительной для национальной безопасности и стабильного развития страны и российского общества.Президент указал на динамичные изменения ситуации в мире и возникновение новых глобальных и региональных факторов, влияющих на миграцию.Российский лидер напомнил, что дал поручение скорректировать действующую концепцию миграционной политики еще в марте 2020 года. Поэтому сегодня президент ждет "подробных докладов о том, что уже сделано, на каких приоритетах предстоит сосредоточить внимание в ближайшем будущем".

https://ria.ru/20221019/granitsy-1825120226.html

https://ria.ru/20221019/predstavitelstva-1825121071.html

россия

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россия, владимир путин