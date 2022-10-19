https://ria.ru/20221019/migratsiya-1825116831.html
Путин заявил о необходимости корректировки концепции миграционной политики
Путин заявил о необходимости корректировки концепции миграционной политики - РИА Новости, 19.10.2022
Путин заявил о необходимости корректировки концепции миграционной политики
В новых реалиях нужно скорректировать действующую концепцию миграционной политики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:55
2022-10-19T14:55
2022-10-19T16:10
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822778150_0:0:2827:1590_1920x0_80_0_0_5a907b9ccc96b0891a726473e6c59214.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В новых реалиях нужно скорректировать действующую концепцию миграционной политики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности."Очевидно, что необходимо скорректировать действующую Концепцию государственной миграционной политики – она должна в полной мере учитывать весь комплекс как существующих, так и потенциальных вызовов, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства", — сказал глава государства.Он назвал миграционную сферу очень чувствительной для национальной безопасности и стабильного развития страны и российского общества.Президент указал на динамичные изменения ситуации в мире и возникновение новых глобальных и региональных факторов, влияющих на миграцию.Российский лидер напомнил, что дал поручение скорректировать действующую концепцию миграционной политики еще в марте 2020 года. Поэтому сегодня президент ждет "подробных докладов о том, что уже сделано, на каких приоритетах предстоит сосредоточить внимание в ближайшем будущем".
https://ria.ru/20221019/granitsy-1825120226.html
https://ria.ru/20221019/predstavitelstva-1825121071.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822777958_0:0:2821:2117_1920x0_80_0_0_10b68cc26c3fc4550155f24983ffd6a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
14:55 19.10.2022 (обновлено: 16:10 19.10.2022)
Путин заявил о необходимости корректировки концепции миграционной политики
Путин: в новых реалиях необходимо скорректировать концепцию миграционной политики
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
В новых реалиях нужно скорректировать действующую концепцию миграционной политики, заявил
президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности.
"Очевидно, что необходимо скорректировать действующую Концепцию государственной миграционной политики – она должна в полной мере учитывать весь комплекс как существующих, так и потенциальных вызовов, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства", — сказал глава государства.
Он назвал миграционную сферу очень чувствительной для национальной безопасности и стабильного развития страны и российского общества.
Президент указал на динамичные изменения ситуации в мире и возникновение новых глобальных и региональных факторов, влияющих на миграцию.
"И нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, совершенствовать нашу работу, исходя из тщательного анализа новых реалий", — подчеркнул Путин.
Российский лидер напомнил, что дал поручение скорректировать действующую концепцию миграционной политики еще в марте 2020 года. Поэтому сегодня президент ждет "подробных докладов о том, что уже сделано, на каких приоритетах предстоит сосредоточить внимание в ближайшем будущем".