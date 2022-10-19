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Путин заявил о необходимости корректировки концепции миграционной политики - РИА Новости, 19.10.2022
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Путин заявил о необходимости корректировки концепции миграционной политики
Путин заявил о необходимости корректировки концепции миграционной политики - РИА Новости, 19.10.2022
Путин заявил о необходимости корректировки концепции миграционной политики
В новых реалиях нужно скорректировать действующую концепцию миграционной политики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:55
2022-10-19T16:10
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В новых реалиях нужно скорректировать действующую концепцию миграционной политики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности."Очевидно, что необходимо скорректировать действующую Концепцию государственной миграционной политики – она должна в полной мере учитывать весь комплекс как существующих, так и потенциальных вызовов, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства", — сказал глава государства.Он назвал миграционную сферу очень чувствительной для национальной безопасности и стабильного развития страны и российского общества.Президент указал на динамичные изменения ситуации в мире и возникновение новых глобальных и региональных факторов, влияющих на миграцию.Российский лидер напомнил, что дал поручение скорректировать действующую концепцию миграционной политики еще в марте 2020 года. Поэтому сегодня президент ждет "подробных докладов о том, что уже сделано, на каких приоритетах предстоит сосредоточить внимание в ближайшем будущем".
https://ria.ru/20221019/granitsy-1825120226.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
14:55 19.10.2022 (обновлено: 16:10 19.10.2022)
 
Путин заявил о необходимости корректировки концепции миграционной политики

Путин: в новых реалиях необходимо скорректировать концепцию миграционной политики

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В новых реалиях нужно скорректировать действующую концепцию миграционной политики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности.
"Очевидно, что необходимо скорректировать действующую Концепцию государственной миграционной политики – она должна в полной мере учитывать весь комплекс как существующих, так и потенциальных вызовов, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства", — сказал глава государства.
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Он назвал миграционную сферу очень чувствительной для национальной безопасности и стабильного развития страны и российского общества.
Президент указал на динамичные изменения ситуации в мире и возникновение новых глобальных и региональных факторов, влияющих на миграцию.
"И нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, совершенствовать нашу работу, исходя из тщательного анализа новых реалий", — подчеркнул Путин.
Российский лидер напомнил, что дал поручение скорректировать действующую концепцию миграционной политики еще в марте 2020 года. Поэтому сегодня президент ждет "подробных докладов о том, что уже сделано, на каких приоритетах предстоит сосредоточить внимание в ближайшем будущем".
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