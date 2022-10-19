https://ria.ru/20221019/koronavirus-1825059294.html

В Москве за сутки госпитализировали 136 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 136 больных COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 136 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1 257 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:25

2022-10-19T11:25

2022-10-19T11:25

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здоровье - общество

коронавирус в россии

москва

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1 257 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1257, госпитализированы 136 человек, выздоровели 1274 человека, 18 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 606 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 222 022 случая коронавируса, выздоровели 3 029 852 человека, умерли 46 453 человека.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус в россии, москва, коронавирус covid-19