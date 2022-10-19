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В Москве за сутки госпитализировали 136 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 136 больных COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 136 больных COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1 257 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:25
2022-10-19T11:25
2022-10-19T11:25
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1 257 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1257, госпитализированы 136 человек, выздоровели 1274 человека, 18 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 606 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 222 022 случая коронавируса, выздоровели 3 029 852 человека, умерли 46 453 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус в россии, москва, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Москва, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 136 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 1257 новых случаев COVID-19, умерли 18 человек