https://ria.ru/20221019/koronavirus-1825056968.html

В России за сутки госпитализировали 1583 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1583 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2022

В России за сутки госпитализировали 1583 пациента с COVID-19

Более 10,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 92 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:19

2022-10-19T11:19

2022-10-19T11:19

распространение коронавируса

общество

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 10,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 92 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 583 человека, на 18,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 28 субъектах, снижение - в 49 регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах."Выздоровело за сутки 20 859 человек, или на 3% больше в сравнении с 18 октября 2022 года. Выявлено 10 656 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 92 человека", - говорится в сообщении.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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