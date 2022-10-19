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В России за сутки госпитализировали 1583 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1583 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1583 пациента с COVID-19
Более 10,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 92 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:19
2022-10-19T11:19
2022-10-19T11:19
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 10,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 92 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 583 человека, на 18,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 28 субъектах, снижение - в 49 регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах."Выздоровело за сутки 20 859 человек, или на 3% больше в сравнении с 18 октября 2022 года. Выявлено 10 656 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 92 человека", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
В России за сутки госпитализировали 1583 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 10 656 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека