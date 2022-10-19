https://ria.ru/20221019/kherson-1825156465.html
Администрация Херсонской области будет управлять регионом вместе с военными
Администрация Херсонской области будет управлять регионом вместе с военными - РИА Новости, 19.10.2022
Администрация Херсонской области будет управлять регионом вместе с военными
Управление Херсонской областью после введения военного положения будет осуществляться администрацией совместно с военными, сообщил журналистам в среду врио... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:34
2022-10-19T16:34
2022-10-19T18:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсонская область
россия
украина
введение военного положения на новых территориях россии
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ХЕРСОН, 19 окт - РИА Новости. Управление Херсонской областью после введения военного положения будет осуществляться администрацией совместно с военными, сообщил журналистам в среду врио губернатора региона Владимир Сальдо.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября."Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем. Сейчас мы перевели уже практически весь аппарат военно-гражданской администрации на левый берег, они будут там работать. Все функции, которые нужны для жизнедеятельности, будут организовываться", - сказал Сальдо.По его словам, коммунальные службы работают в обычном режиме. "Это вы видите по городу. Всё, что нужно для того, чтобы те, кто ещё не уехал, получали обычные свои условия, к которым они привыкли. Городской транспорт работает, убирается город, подаётся энергоснабжение, газоснабжение", - добавил Сальдо.Он отметил, что вывоз жителей региона происходит "в интересах защиты именно людей". "Просто в первую очередь мы беспокоимся о них. И на втором месте - мы беспокоимся о военных", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20221019/stremousov-1825128294.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир сальдо, херсонская область , россия, украина, введение военного положения на новых территориях россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Украина, Введение военного положения на новых территориях России
16:34 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
Администрация Херсонской области будет управлять регионом вместе с военными
Сальдо: администрация Херсонской области будет управлять регионом вместе с военными
ХЕРСОН, 19 окт - РИА Новости. Управление Херсонской областью после введения военного положения будет осуществляться администрацией совместно с военными, сообщил журналистам в среду врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Ранее президент РФ Владимир Путин
заявил, что военное положение вводится в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.
"Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем. Сейчас мы перевели уже практически весь аппарат военно-гражданской администрации на левый берег, они будут там работать. Все функции, которые нужны для жизнедеятельности, будут организовываться", - сказал Сальдо.
По его словам, коммунальные службы работают в обычном режиме. "Это вы видите по городу. Всё, что нужно для того, чтобы те, кто ещё не уехал, получали обычные свои условия, к которым они привыкли. Городской транспорт работает, убирается город, подаётся энергоснабжение, газоснабжение", - добавил Сальдо.
Он отметил, что вывоз жителей региона происходит "в интересах защиты именно людей". "Просто в первую очередь мы беспокоимся о них. И на втором месте - мы беспокоимся о военных", - подчеркнул Сальдо.