Рейтинг@Mail.ru
В партии Берлускони заявили о приверженности западным ценностям и НАТО - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/italiya-1825092709.html
В партии Берлускони заявили о приверженности западным ценностям и НАТО
В партии Берлускони заявили о приверженности западным ценностям и НАТО - РИА Новости, 19.10.2022
В партии Берлускони заявили о приверженности западным ценностям и НАТО
Партия "Вперед, Италия", основателем и бессменным лидером которой является экс-премьер Сильвио Берлускони, верна западным ценностям и Североатлантическому... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:26
2022-10-19T13:26
в мире
сильвио берлускони
вперед, италия
россия
италия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148188/63/1481886309_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_f2cca16e4b5d0312c2d3a60161a78a6c.jpg
РИМ, 19 окт – РИА Новости. Партия "Вперед, Италия", основателем и бессменным лидером которой является экс-премьер Сильвио Берлускони, верна западным ценностям и Североатлантическому альянсу, заверил Алессандро Каттанео, который во вторник был избран главой партийной группы в Палате депутатов национального парламента."Мы являемся приверженцами Атлантического альянса и Европы. В этом не может быть никаких сомнений", - заявил видный деятель "Вперед, Италия" в интервью, которое в среду опубликовала газета La Stampa. По его словам, за 25 лет существования партии она подтвердила "свое полное присоединение к ценностям Запада и к Атлантическому пакту".Таким образом Каттанео попытался найти выход из сложного положения, в котором "Вперед, Италия" оказалась после попавших в СМИ заявлений, сделанных накануне Берлускони во время встречи с депутатами своей партии. 86-летний лидер, в частности, заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне, а также сообщил своим сторонникам, что фактически восстановил отношения с президентом России Владимиром Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба.Первоначально пресс-служба "Вперед, Италия" опровергла данную информацию, однако вскоре в распоряжении СМИ появилась аудиозапись выступления Берлускони, во время которого он, в частности, сказал, что Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".Каттанео объяснил заявления патриарха итальянской политики тем, что они были сделаны "в момент диалога на собрании". По его словам, Берлускони – "это человек мира", который в свое время активно содействовал установлению отношений между НАТО и РФ."Идея освободить Россию от китайского влияния и привести ее к западным ценностям – это правильная идея. К сожалению, решение России о вторжении разрушило все. И этому нет оправданий", - подчеркнул Каттанео.Сам Берлускони в апреле заявил, что "разочарован и огорчен" решением российского президента о начале военной спецоперации на Украине. В июне он с огорчением поведал, что дважды звонил Путину, но не получил ответа.Новые заявления Берлускони вызвали громкий скандал на Апеннинах. Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии Энрико Летта подчеркнул, что новое правящее большинство, сформировавшееся в Италии по итогам сентябрьских парламентских выборов, ведет страну "в направлении все большей двусмысленности в отношении России".По информации местных СМИ, эти высказывания также обострили разногласия в победившей на выборах правоцентристской коалиции, что может сказаться на распределении портфелей в будущем правительстве Италии. Так, по мнению La Stampa, выступление Берлускони "без тормозов" поставило под вопрос ранее согласованное назначение его заместителя в партии, бывшего председателя Европарламента Антонио Таяни на пост главы МИД. СМИ также указывают на серьезное осложнение отношений между Берлускони и лидером ведущей итальянской правой партии "Братья Италии" Джорджей Мелони, которая вскоре должна получить президентский мандат на формирование нового правительства.
https://ria.ru/20221018/berluskoni-1825003634.html
https://ria.ru/20220926/politika-1819559908.html
https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148188/63/1481886309_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_2f5dfe40243a06370235d086347d5f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сильвио берлускони, вперед, италия, россия, италия, нато
В мире, Сильвио Берлускони, Вперед, Италия, Россия, Италия, НАТО
13:26 19.10.2022
 
В партии Берлускони заявили о приверженности западным ценностям и НАТО

Глава партийной группы "Вперед, Италия!" Каттанео заявил о верности западным ценностям

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкРим
Рим - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Рим. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 19 окт – РИА Новости. Партия "Вперед, Италия", основателем и бессменным лидером которой является экс-премьер Сильвио Берлускони, верна западным ценностям и Североатлантическому альянсу, заверил Алессандро Каттанео, который во вторник был избран главой партийной группы в Палате депутатов национального парламента.
"Мы являемся приверженцами Атлантического альянса и Европы. В этом не может быть никаких сомнений", - заявил видный деятель "Вперед, Италия" в интервью, которое в среду опубликовала газета La Stampa. По его словам, за 25 лет существования партии она подтвердила "свое полное присоединение к ценностям Запада и к Атлантическому пакту".
Владимир Путин и председатель партии Вперед, Италия Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта Фьюмичино в Риме. 5 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 23:33
Берлускони рассказал об обмене подарками с Путиным
Таким образом Каттанео попытался найти выход из сложного положения, в котором "Вперед, Италия" оказалась после попавших в СМИ заявлений, сделанных накануне Берлускони во время встречи с депутатами своей партии. 86-летний лидер, в частности, заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне, а также сообщил своим сторонникам, что фактически восстановил отношения с президентом России Владимиром Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба.
Первоначально пресс-служба "Вперед, Италия" опровергла данную информацию, однако вскоре в распоряжении СМИ появилась аудиозапись выступления Берлускони, во время которого он, в частности, сказал, что Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".
Каттанео объяснил заявления патриарха итальянской политики тем, что они были сделаны "в момент диалога на собрании". По его словам, Берлускони – "это человек мира", который в свое время активно содействовал установлению отношений между НАТО и РФ.
"Идея освободить Россию от китайского влияния и привести ее к западным ценностям – это правильная идея. К сожалению, решение России о вторжении разрушило все. И этому нет оправданий", - подчеркнул Каттанео.
Лидер правой партии Братья Италии Джорджия Мелони держит плакат с надписью Спасибо, Италия в избирательном штабе своей партии в Риме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 16:31
Второй "Поход на Рим". Что готовят Украине новые власти Италии
Сам Берлускони в апреле заявил, что "разочарован и огорчен" решением российского президента о начале военной спецоперации на Украине. В июне он с огорчением поведал, что дважды звонил Путину, но не получил ответа.
Новые заявления Берлускони вызвали громкий скандал на Апеннинах. Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии Энрико Летта подчеркнул, что новое правящее большинство, сформировавшееся в Италии по итогам сентябрьских парламентских выборов, ведет страну "в направлении все большей двусмысленности в отношении России".
По информации местных СМИ, эти высказывания также обострили разногласия в победившей на выборах правоцентристской коалиции, что может сказаться на распределении портфелей в будущем правительстве Италии. Так, по мнению La Stampa, выступление Берлускони "без тормозов" поставило под вопрос ранее согласованное назначение его заместителя в партии, бывшего председателя Европарламента Антонио Таяни на пост главы МИД. СМИ также указывают на серьезное осложнение отношений между Берлускони и лидером ведущей итальянской правой партии "Братья Италии" Джорджей Мелони, которая вскоре должна получить президентский мандат на формирование нового правительства.
Мужчина проходит мимо предвыборных плакатов в Милане - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 08:00
Италия передумала совершать суицид. Брюссель возмущен
 
В миреСильвио БерлускониВперед, ИталияРоссияИталияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала