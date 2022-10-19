https://ria.ru/20221019/italiya-1825092709.html

В партии Берлускони заявили о приверженности западным ценностям и НАТО

В партии Берлускони заявили о приверженности западным ценностям и НАТО - РИА Новости, 19.10.2022

В партии Берлускони заявили о приверженности западным ценностям и НАТО

Партия "Вперед, Италия", основателем и бессменным лидером которой является экс-премьер Сильвио Берлускони, верна западным ценностям и Североатлантическому... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:26

2022-10-19T13:26

2022-10-19T13:26

в мире

сильвио берлускони

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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Партия "Вперед, Италия", основателем и бессменным лидером которой является экс-премьер Сильвио Берлускони, верна западным ценностям и Североатлантическому альянсу, заверил Алессандро Каттанео, который во вторник был избран главой партийной группы в Палате депутатов национального парламента."Мы являемся приверженцами Атлантического альянса и Европы. В этом не может быть никаких сомнений", - заявил видный деятель "Вперед, Италия" в интервью, которое в среду опубликовала газета La Stampa. По его словам, за 25 лет существования партии она подтвердила "свое полное присоединение к ценностям Запада и к Атлантическому пакту".Таким образом Каттанео попытался найти выход из сложного положения, в котором "Вперед, Италия" оказалась после попавших в СМИ заявлений, сделанных накануне Берлускони во время встречи с депутатами своей партии. 86-летний лидер, в частности, заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне, а также сообщил своим сторонникам, что фактически восстановил отношения с президентом России Владимиром Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба.Первоначально пресс-служба "Вперед, Италия" опровергла данную информацию, однако вскоре в распоряжении СМИ появилась аудиозапись выступления Берлускони, во время которого он, в частности, сказал, что Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".Каттанео объяснил заявления патриарха итальянской политики тем, что они были сделаны "в момент диалога на собрании". По его словам, Берлускони – "это человек мира", который в свое время активно содействовал установлению отношений между НАТО и РФ."Идея освободить Россию от китайского влияния и привести ее к западным ценностям – это правильная идея. К сожалению, решение России о вторжении разрушило все. И этому нет оправданий", - подчеркнул Каттанео.Сам Берлускони в апреле заявил, что "разочарован и огорчен" решением российского президента о начале военной спецоперации на Украине. В июне он с огорчением поведал, что дважды звонил Путину, но не получил ответа.Новые заявления Берлускони вызвали громкий скандал на Апеннинах. Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии Энрико Летта подчеркнул, что новое правящее большинство, сформировавшееся в Италии по итогам сентябрьских парламентских выборов, ведет страну "в направлении все большей двусмысленности в отношении России".По информации местных СМИ, эти высказывания также обострили разногласия в победившей на выборах правоцентристской коалиции, что может сказаться на распределении портфелей в будущем правительстве Италии. Так, по мнению La Stampa, выступление Берлускони "без тормозов" поставило под вопрос ранее согласованное назначение его заместителя в партии, бывшего председателя Европарламента Антонио Таяни на пост главы МИД. СМИ также указывают на серьезное осложнение отношений между Берлускони и лидером ведущей итальянской правой партии "Братья Италии" Джорджей Мелони, которая вскоре должна получить президентский мандат на формирование нового правительства.

https://ria.ru/20221018/berluskoni-1825003634.html

https://ria.ru/20220926/politika-1819559908.html

https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сильвио берлускони, вперед, италия, россия, италия, нато