https://ria.ru/20221019/italiya-1825092709.html
В партии Берлускони заявили о приверженности западным ценностям и НАТО
В партии Берлускони заявили о приверженности западным ценностям и НАТО - РИА Новости, 19.10.2022
В партии Берлускони заявили о приверженности западным ценностям и НАТО
Партия "Вперед, Италия", основателем и бессменным лидером которой является экс-премьер Сильвио Берлускони, верна западным ценностям и Североатлантическому... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:26
2022-10-19T13:26
2022-10-19T13:26
в мире
сильвио берлускони
вперед, италия
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нато
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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Партия "Вперед, Италия", основателем и бессменным лидером которой является экс-премьер Сильвио Берлускони, верна западным ценностям и Североатлантическому альянсу, заверил Алессандро Каттанео, который во вторник был избран главой партийной группы в Палате депутатов национального парламента."Мы являемся приверженцами Атлантического альянса и Европы. В этом не может быть никаких сомнений", - заявил видный деятель "Вперед, Италия" в интервью, которое в среду опубликовала газета La Stampa. По его словам, за 25 лет существования партии она подтвердила "свое полное присоединение к ценностям Запада и к Атлантическому пакту".Таким образом Каттанео попытался найти выход из сложного положения, в котором "Вперед, Италия" оказалась после попавших в СМИ заявлений, сделанных накануне Берлускони во время встречи с депутатами своей партии. 86-летний лидер, в частности, заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне, а также сообщил своим сторонникам, что фактически восстановил отношения с президентом России Владимиром Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба.Первоначально пресс-служба "Вперед, Италия" опровергла данную информацию, однако вскоре в распоряжении СМИ появилась аудиозапись выступления Берлускони, во время которого он, в частности, сказал, что Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".Каттанео объяснил заявления патриарха итальянской политики тем, что они были сделаны "в момент диалога на собрании". По его словам, Берлускони – "это человек мира", который в свое время активно содействовал установлению отношений между НАТО и РФ."Идея освободить Россию от китайского влияния и привести ее к западным ценностям – это правильная идея. К сожалению, решение России о вторжении разрушило все. И этому нет оправданий", - подчеркнул Каттанео.Сам Берлускони в апреле заявил, что "разочарован и огорчен" решением российского президента о начале военной спецоперации на Украине. В июне он с огорчением поведал, что дважды звонил Путину, но не получил ответа.Новые заявления Берлускони вызвали громкий скандал на Апеннинах. Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии Энрико Летта подчеркнул, что новое правящее большинство, сформировавшееся в Италии по итогам сентябрьских парламентских выборов, ведет страну "в направлении все большей двусмысленности в отношении России".По информации местных СМИ, эти высказывания также обострили разногласия в победившей на выборах правоцентристской коалиции, что может сказаться на распределении портфелей в будущем правительстве Италии. Так, по мнению La Stampa, выступление Берлускони "без тормозов" поставило под вопрос ранее согласованное назначение его заместителя в партии, бывшего председателя Европарламента Антонио Таяни на пост главы МИД. СМИ также указывают на серьезное осложнение отношений между Берлускони и лидером ведущей итальянской правой партии "Братья Италии" Джорджей Мелони, которая вскоре должна получить президентский мандат на формирование нового правительства.
https://ria.ru/20221018/berluskoni-1825003634.html
https://ria.ru/20220926/politika-1819559908.html
https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сильвио берлускони, вперед, италия, россия, италия, нато
В мире, Сильвио Берлускони, Вперед, Италия, Россия, Италия, НАТО
РИМ, 19 окт – РИА Новости. Партия "Вперед, Италия", основателем и бессменным лидером которой является экс-премьер Сильвио Берлускони, верна западным ценностям и Североатлантическому альянсу, заверил Алессандро Каттанео, который во вторник был избран главой партийной группы в Палате депутатов национального парламента.
"Мы являемся приверженцами Атлантического альянса и Европы
. В этом не может быть никаких сомнений", - заявил видный деятель "Вперед, Италия" в интервью, которое в среду опубликовала газета La Stampa. По его словам, за 25 лет существования партии она подтвердила "свое полное присоединение к ценностям Запада и к Атлантическому пакту".
Таким образом Каттанео попытался найти выход из сложного положения, в котором "Вперед, Италия" оказалась после попавших в СМИ заявлений, сделанных накануне Берлускони во время встречи с депутатами своей партии. 86-летний лидер, в частности, заявил, что вступление Украины
в НАТО
приведет к мировой войне, а также сообщил своим сторонникам, что фактически восстановил отношения с президентом России Владимиром Путиным
, с которым его связывала многолетняя дружба.
Первоначально пресс-служба "Вперед, Италия" опровергла данную информацию, однако вскоре в распоряжении СМИ появилась аудиозапись выступления Берлускони, во время которого он, в частности, сказал, что Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".
Каттанео объяснил заявления патриарха итальянской политики тем, что они были сделаны "в момент диалога на собрании". По его словам, Берлускони – "это человек мира", который в свое время активно содействовал установлению отношений между НАТО и РФ.
"Идея освободить Россию от китайского влияния и привести ее к западным ценностям – это правильная идея. К сожалению, решение России о вторжении разрушило все. И этому нет оправданий", - подчеркнул Каттанео.
Сам Берлускони в апреле заявил, что "разочарован и огорчен" решением российского президента о начале военной спецоперации на Украине. В июне он с огорчением поведал, что дважды звонил Путину, но не получил ответа.
Новые заявления Берлускони вызвали громкий скандал на Апеннинах. Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии Энрико Летта
подчеркнул, что новое правящее большинство, сформировавшееся в Италии
по итогам сентябрьских парламентских выборов, ведет страну "в направлении все большей двусмысленности в отношении России".
По информации местных СМИ, эти высказывания также обострили разногласия в победившей на выборах правоцентристской коалиции, что может сказаться на распределении портфелей в будущем правительстве Италии. Так, по мнению La Stampa, выступление Берлускони "без тормозов" поставило под вопрос ранее согласованное назначение его заместителя в партии, бывшего председателя Европарламента Антонио Таяни
на пост главы МИД. СМИ также указывают на серьезное осложнение отношений между Берлускони и лидером ведущей итальянской правой партии "Братья Италии" Джорджей Мелони, которая вскоре должна получить президентский мандат на формирование нового правительства.