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Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске завершили
Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске завершили - РИА Новости, 19.10.2022
Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске завершили
Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске уже завершены, ведется уборка прилегающей территории, сообщил журналистам глава Ейского городского поселения... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T10:53
2022-10-19T10:53
2022-10-19T10:53
происшествия
ейск
россия
краснодарский край
су-34
крушение су-34 в ейске
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ЕЙСК, 19 окт - РИА Новости. Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске уже завершены, ведется уборка прилегающей территории, сообщил журналистам глава Ейского городского поселения Дмитрий Кияшко."Вчера были закончены следственные мероприятия. Нам разрешили прислать людей, технику для наведения санитарного порядка", - сказал он.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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происшествия, ейск, россия, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Ейск, Россия, Краснодарский край, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске завершили
Власти Ейска заявили о завершении следственных мероприятий на месте крушения Су-34