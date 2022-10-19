https://ria.ru/20221019/eysk-1825049447.html

Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске завершили

Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске завершили - РИА Новости, 19.10.2022

Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске завершили

Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске уже завершены, ведется уборка прилегающей территории, сообщил журналистам глава Ейского городского поселения... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T10:53

2022-10-19T10:53

2022-10-19T10:53

происшествия

ейск

россия

краснодарский край

су-34

крушение су-34 в ейске

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ЕЙСК, 19 окт - РИА Новости. Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске уже завершены, ведется уборка прилегающей территории, сообщил журналистам глава Ейского городского поселения Дмитрий Кияшко."Вчера были закончены следственные мероприятия. Нам разрешили прислать людей, технику для наведения санитарного порядка", - сказал он.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

https://ria.ru/20221018/kvartiry-1824966855.html

ейск

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происшествия, ейск, россия, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске