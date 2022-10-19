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Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске завершили - РИА Новости, 19.10.2022
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Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске завершили
Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске завершили - РИА Новости, 19.10.2022
Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске завершили
Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске уже завершены, ведется уборка прилегающей территории, сообщил журналистам глава Ейского городского поселения... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T10:53
2022-10-19T10:53
происшествия
ейск
россия
краснодарский край
су-34
крушение су-34 в ейске
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ЕЙСК, 19 окт - РИА Новости. Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске уже завершены, ведется уборка прилегающей территории, сообщил журналистам глава Ейского городского поселения Дмитрий Кияшко."Вчера были закончены следственные мероприятия. Нам разрешили прислать людей, технику для наведения санитарного порядка", - сказал он.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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происшествия, ейск, россия, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Ейск, Россия, Краснодарский край, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
10:53 19.10.2022
 
Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске завершили

Власти Ейска заявили о завершении следственных мероприятий на месте крушения Су-34

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкАвтомобили Следственного комитета у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Автомобили Следственного комитета у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобили Следственного комитета у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Читать ria.ru в
ЕЙСК, 19 окт - РИА Новости. Следственные мероприятия на месте ЧП в Ейске уже завершены, ведется уборка прилегающей территории, сообщил журналистам глава Ейского городского поселения Дмитрий Кияшко.
"Вчера были закончены следственные мероприятия. Нам разрешили прислать людей, технику для наведения санитарного порядка", - сказал он.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 19:14
Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске начали пускать в квартиры после ЧП
 
ПроисшествияЕйскРоссияКраснодарский крайСу-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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