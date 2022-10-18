https://ria.ru/20221018/spetsoperatsiya-1824860950.html

ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области

ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области - РИА Новости, 18.10.2022

ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области

Российские военнослужащие отразили попытку украинских военных осуществить прорыв обороны в районе Брускинского в Херсонской области, уничтожено более 90... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:48

2022-10-18T13:48

2022-10-18T15:55

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили попытку украинских военных осуществить прорыв обороны в районе Брускинского в Херсонской области, уничтожено более 90 военнослужащих противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что атака противника была отражена, а огнем российской артиллерии подразделения украинских военных были рассеяны и отброшены на исходные рубежи."За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - уточнили в Минобороны РФ.

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область