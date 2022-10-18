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ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области
ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области - РИА Новости, 18.10.2022
ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области
Российские военнослужащие отразили попытку украинских военных осуществить прорыв обороны в районе Брускинского в Херсонской области, уничтожено более 90... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:48
2022-10-18T13:48
2022-10-18T15:55
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили попытку украинских военных осуществить прорыв обороны в районе Брускинского в Херсонской области, уничтожено более 90 военнослужащих противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что атака противника была отражена, а огнем российской артиллерии подразделения украинских военных были рассеяны и отброшены на исходные рубежи."За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - уточнили в Минобороны РФ.
херсонская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
13:48 18.10.2022 (обновлено: 15:55 18.10.2022)
ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области
Минобороны России сообщило об отражении попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области