Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/spetsoperatsiya-1824860950.html
ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области
ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области - РИА Новости, 18.10.2022
ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области
Российские военнослужащие отразили попытку украинских военных осуществить прорыв обороны в районе Брускинского в Херсонской области, уничтожено более 90... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:48
2022-10-18T15:55
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили попытку украинских военных осуществить прорыв обороны в районе Брускинского в Херсонской области, уничтожено более 90 военнослужащих противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что атака противника была отражена, а огнем российской артиллерии подразделения украинских военных были рассеяны и отброшены на исходные рубежи."За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - уточнили в Минобороны РФ.
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_9bcd63d52cf06ac2c7b3f8985b88d84b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
13:48 18.10.2022 (обновлено: 15:55 18.10.2022)
 
ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области

Минобороны России сообщило об отражении попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили попытку украинских военных осуществить прорыв обороны в районе Брускинского в Херсонской области, уничтожено более 90 военнослужащих противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что атака противника была отражена, а огнем российской артиллерии подразделения украинских военных были рассеяны и отброшены на исходные рубежи.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - уточнили в Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:28Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.10.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала