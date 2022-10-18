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Воробьев: Подмосковье смогло завершить частичную мобилизацию досрочно - РИА Новости, 18.10.2022
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https://ria.ru/20221018/podmoskove-1824844067.html
Воробьев: Подмосковье смогло завершить частичную мобилизацию досрочно
Воробьев: Подмосковье смогло завершить частичную мобилизацию досрочно - РИА Новости, 18.10.2022
Воробьев: Подмосковье смогло завершить частичную мобилизацию досрочно
Мероприятия по частичной мобилизации в Московской области завершилась досрочно, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:52
2022-10-18T14:16
московская область (подмосковье)
россия
частичная мобилизация в россии
андрей воробьев
специальная военная операция на украине
общество
украина
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мероприятия по частичной мобилизации в Московской области завершилась досрочно, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы видим вопросы по дополнительному оснащению. Хочу ещё раз публично сказать, что всё то, что мы обещали, будет выдано каждому призванному из Подмосковья. Не важно, где он находится, даже если где-то на удалении", - сказал губернатор."Сейчас наша главная задача - продолжить обеспечивать заботу, внимание, разъяснения по всем тем вопросам, которые задают нам семьи военнослужащих", - добавил Воробьев на совещании с региональными министрами.По словам губернатора Подмосковья, правительству Мособласти поступает большое количество вопросов, на которые власти должны давать исчерпывающие ответы.Ранее Воробьев сообщал, что мероприятия по частичной мобилизации находящихся в запасе жителей Московской области завершились, вручение повесток прекращается.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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московская область (подмосковье), россия, частичная мобилизация в россии, андрей воробьев, общество, украина
Московская область (Подмосковье), Россия, Частичная мобилизация в России, Андрей Воробьев, Специальная военная операция на Украине, Общество, Украина
12:52 18.10.2022 (обновлено: 14:16 18.10.2022)
 
Воробьев: Подмосковье смогло завершить частичную мобилизацию досрочно

Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о досрочном завершении частичной мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мероприятия по частичной мобилизации в Московской области завершилась досрочно, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Мы все слышали заявление президента, что в течение двух недель частичная мобилизация закончится. Мы смогли это сделать досрочно", - сказал Воробьев на совещании с региональными министрами.
"Мы видим вопросы по дополнительному оснащению. Хочу ещё раз публично сказать, что всё то, что мы обещали, будет выдано каждому призванному из Подмосковья. Не важно, где он находится, даже если где-то на удалении", - сказал губернатор.
"Сейчас наша главная задача - продолжить обеспечивать заботу, внимание, разъяснения по всем тем вопросам, которые задают нам семьи военнослужащих", - добавил Воробьев на совещании с региональными министрами.
По словам губернатора Подмосковья, правительству Мособласти поступает большое количество вопросов, на которые власти должны давать исчерпывающие ответы.
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Вчера, 12:17Специальная военная операция на Украине
В Кремле ответили на вопрос о завершении частичной мобилизации
Ранее Воробьев сообщал, что мероприятия по частичной мобилизации находящихся в запасе жителей Московской области завершились, вручение повесток прекращается.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
 
Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)РоссияЧастичная мобилизация в РоссииАндрей ВоробьевОбществоУкраина
 
 
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