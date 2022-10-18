https://ria.ru/20221018/osetiya-1824947940.html

В Северной Осетии отменили режим повышенной готовности

В Северной Осетии отменили режим повышенной готовности - РИА Новости, 18.10.2022

В Северной Осетии отменили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности, который вводили в Северной Осетии из-за скопления машин, ожидающих проезда через КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией, снят,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:19

2022-10-18T18:19

2022-10-18T18:19

безопасность

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 18 окт - РИА Новости. Режим повышенной готовности, который вводили в Северной Осетии из-за скопления машин, ожидающих проезда через КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией, снят, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии."В Северной Осетии указом главы республики снят режим повышенной готовности", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. По данным властей, эта мера не касается жителей Северной Осетии, Южной Осетии, Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.Глава региона Сергей Меняйло 28 сентября сообщал, что более 20 тысяч человек за двое суток выехали в Грузию через Верхний Ларс. По информации властей на 3 октября, более 69 тысяч человек пересекли границу с Грузией через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии в обоих направлениях.

https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сергей меняйло, республика северная осетия - алания