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В Северной Осетии отменили режим повышенной готовности - РИА Новости, 18.10.2022
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В Северной Осетии отменили режим повышенной готовности
В Северной Осетии отменили режим повышенной готовности - РИА Новости, 18.10.2022
В Северной Осетии отменили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности, который вводили в Северной Осетии из-за скопления машин, ожидающих проезда через КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией, снят,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:19
2022-10-18T18:19
безопасность
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 18 окт - РИА Новости. Режим повышенной готовности, который вводили в Северной Осетии из-за скопления машин, ожидающих проезда через КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией, снят, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии."В Северной Осетии указом главы республики снят режим повышенной готовности", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. По данным властей, эта мера не касается жителей Северной Осетии, Южной Осетии, Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.Глава региона Сергей Меняйло 28 сентября сообщал, что более 20 тысяч человек за двое суток выехали в Грузию через Верхний Ларс. По информации властей на 3 октября, более 69 тысяч человек пересекли границу с Грузией через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии в обоих направлениях.
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безопасность, сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Безопасность, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
18:19 18.10.2022
 
В Северной Осетии отменили режим повышенной готовности

Глава Северной Осетии Меняйло отменил режим повышенной готовности в республике

CC BY-SA 4.0 / Menders / Вид на гору Столовая во Владикавказе
Вид на гору Столовая во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Menders /
Вид на гору Столовая во Владикавказе. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 18 окт - РИА Новости. Режим повышенной готовности, который вводили в Северной Осетии из-за скопления машин, ожидающих проезда через КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией, снят, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.
"В Северной Осетии указом главы республики снят режим повышенной готовности", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. По данным властей, эта мера не касается жителей Северной Осетии, Южной Осетии, Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.
Глава региона Сергей Меняйло 28 сентября сообщал, что более 20 тысяч человек за двое суток выехали в Грузию через Верхний Ларс. По информации властей на 3 октября, более 69 тысяч человек пересекли границу с Грузией через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии в обоих направлениях.
Автомобили и люди на дороге в районе КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 08:00
Бегущие от своих: назад дороги нет
 
БезопасностьСергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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