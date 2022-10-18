Глава РУСАДА рассказала о выполнении годового плана

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости, Сергей Фукс. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполняет план на год по основным направлениям деятельности без каких-либо задержек, несмотря на трудности, заявила глава РУСАДА Вероника Логинова.
Во вторник в Совете Федерации проходит заседание экспертного совета по физической культуре и спорту на тему "Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним: будущее антидопингового сотрудничества".
"Да, нам сейчас сложно, мы сталкиваемся с трудностями, но основные направления деятельности осуществляются в плановом порядке. План на год выполняется без каких-либо задержек и урезаний проб. Проводим слушания, выносим решения по делам, много старых дел закрываются, потому что скоро нам отчитываться перед WADA. Приходится возить пробы, это стало делать сложнее, потому что с нами работает ограниченное количество лабораторий. Их три, одна из них в Турции, туда мы почти все анализы крови отвозим", - сказала Логинова на заседании.
В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS).
CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет: российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. РУСАДА в течение двух лет (либо ранее по согласованию с WADA) должно выполнить ряд условий, включая проведение аудита, чтобы восстановить статус соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
