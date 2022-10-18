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Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации - РИА Новости, 18.10.2022
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Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации
Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации - РИА Новости, 18.10.2022
Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации
Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:41
2022-10-18T12:41
происшествия
ейск
краснодарский край
су-34
крушение су-34 в ейске
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ВОЛГОГРАД, 18 окт - РИА Новости. Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова."В ейской ЦРБ находятся 15 пострадавших, из них две беременные (женщины) и три ребенка. Краевые специалисты проконсультировали каждого из них. В реанимации находятся три пациента в состоянии средней степени тяжести, стабильные", - рассказала Минькова в своем Telegram-канале.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.
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"Дом зашатался": очевидцы рассказали о первых моментах крушения самолета Су-34 в Ейске
Ейск. Жильцы дома, во дворе которого вчера упал самолет рассказывают о произошедшем
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происшествия, ейск, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске, видео
Происшествия, Ейск, Краснодарский край, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации
ВОЛГОГРАД, 18 окт - РИА Новости. Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.
2022-10-18T12:41
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12:41 18.10.2022
 
Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации

Вице-губернатор Кубани Минькова: трое пострадавших при ЧП в Ейске находятся в реанимации

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМногоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 18 окт - РИА Новости. Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.
"В ейской ЦРБ находятся 15 пострадавших, из них две беременные (женщины) и три ребенка. Краевые специалисты проконсультировали каждого из них. В реанимации находятся три пациента в состоянии средней степени тяжести, стабильные", - рассказала Минькова в своем Telegram-канале.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.
 
ПроисшествияЕйскКраснодарский крайСу-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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