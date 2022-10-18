Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации
Вице-губернатор Кубани Минькова: трое пострадавших при ЧП в Ейске находятся в реанимации
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМногоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
ВОЛГОГРАД, 18 окт - РИА Новости. Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.
"В ейской ЦРБ находятся 15 пострадавших, из них две беременные (женщины) и три ребенка. Краевые специалисты проконсультировали каждого из них. В реанимации находятся три пациента в состоянии средней степени тяжести, стабильные", - рассказала Минькова в своем Telegram-канале.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.