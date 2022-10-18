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Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации

Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации - РИА Новости, 18.10.2022

Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации

Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:41

2022-10-18T12:41

2022-10-18T12:41

происшествия

ейск

краснодарский край

су-34

крушение су-34 в ейске

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ВОЛГОГРАД, 18 окт - РИА Новости. Трое пострадавших после пожара в Ейске находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова."В ейской ЦРБ находятся 15 пострадавших, из них две беременные (женщины) и три ребенка. Краевые специалисты проконсультировали каждого из них. В реанимации находятся три пациента в состоянии средней степени тяжести, стабильные", - рассказала Минькова в своем Telegram-канале.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.

ейск

краснодарский край

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"Дом зашатался": очевидцы рассказали о первых моментах крушения самолета Су-34 в Ейске Ейск. Жильцы дома, во дворе которого вчера упал самолет рассказывают о произошедшем 2022-10-18T12:41 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ейск, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске, видео