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Крымские ТЭЦ начали передачу электроэнергии в новые регионы России - РИА Новости, 18.10.2022
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Крымские ТЭЦ начали передачу электроэнергии в новые регионы России
Крымские ТЭЦ начали передачу электроэнергии в новые регионы России - РИА Новости, 18.10.2022
Крымские ТЭЦ начали передачу электроэнергии в новые регионы России
Вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ электроэнергия компании "КрымТЭЦ" с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:56
2022-10-18T17:58
экономика
жкх
запорожская область
россия
саки (крым)
крымтэц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ электроэнергия компании "КрымТЭЦ" с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей, говорится в сообщении компании."С 18 октября электроэнергия, вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ компании "КрымТЭЦ", направляется на нужды Херсонского и Запорожского регионов", - говорится в сообщении."На текущий момент общая мощность наших генерирующих объектов составляет порядка 160 МВт, вся электроэнергия направляется на поддержку Херсонского и Запорожского регионов по восстановленным линиям электропередачи, которые были взорваны в 2015 году", - приводит слова генерального директора компании "КрымТЭЦ" Тараса Целого пресс-служба.Отмечается, что по распоряжению Системного оператора Единой энергетической системы России, компания "КрымТЭЦ" перевела в режим генерации электроэнергии имеющееся оборудование, в том числе находившееся на плановом техобслуживании, с 17 октября, уточнили в компании. Ремонтные и профилактические работы на основном оборудовании были завершены на месяц ранее запланированных сроков.Общая установленная электрическая мощность ТЭЦ АО "КрымТЭЦ" составляет 263,4 МВт, общая установленная тепловая мощность — 555,2 Гкал/ч. В состав компании входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети. "КрымТЭЦ" обеспечивает тепловой энергией город Саки и частично города Симферополь и Керчь, вырабатываемая электроэнергия передается в единую крымскую энергосистему.
https://ria.ru/20221012/putin-1823366363.html
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запорожская область
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саки (крым)
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экономика, жкх, запорожская область, россия, саки (крым), крымтэц
Экономика, ЖКХ, Запорожская область, Россия, Саки (Крым), КрымТЭЦ
17:56 18.10.2022 (обновлено: 17:58 18.10.2022)
 
Крымские ТЭЦ начали передачу электроэнергии в новые регионы России

Электростанции компании "КрымТЭЦ" начали передачу электроэнергии в новые регионы России

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в медиабанкСимферопольская ТЭЦ
Симферопольская ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Симферопольская ТЭЦ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ электроэнергия компании "КрымТЭЦ" с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей, говорится в сообщении компании.
"С 18 октября электроэнергия, вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ компании "КрымТЭЦ", направляется на нужды Херсонского и Запорожского регионов", - говорится в сообщении.
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"На текущий момент общая мощность наших генерирующих объектов составляет порядка 160 МВт, вся электроэнергия направляется на поддержку Херсонского и Запорожского регионов по восстановленным линиям электропередачи, которые были взорваны в 2015 году", - приводит слова генерального директора компании "КрымТЭЦ" Тараса Целого пресс-служба.
Отмечается, что по распоряжению Системного оператора Единой энергетической системы России, компания "КрымТЭЦ" перевела в режим генерации электроэнергии имеющееся оборудование, в том числе находившееся на плановом техобслуживании, с 17 октября, уточнили в компании. Ремонтные и профилактические работы на основном оборудовании были завершены на месяц ранее запланированных сроков.
Общая установленная электрическая мощность ТЭЦ АО "КрымТЭЦ" составляет 263,4 МВт, общая установленная тепловая мощность — 555,2 Гкал/ч. В состав компании входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети. "КрымТЭЦ" обеспечивает тепловой энергией город Саки и частично города Симферополь и Керчь, вырабатываемая электроэнергия передается в единую крымскую энергосистему.
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