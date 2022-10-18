https://ria.ru/20221018/elektroenergiya-1824940738.html

Крымские ТЭЦ начали передачу электроэнергии в новые регионы России

Крымские ТЭЦ начали передачу электроэнергии в новые регионы России - РИА Новости, 18.10.2022

Крымские ТЭЦ начали передачу электроэнергии в новые регионы России

Вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ электроэнергия компании "КрымТЭЦ" с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:56

2022-10-18T17:56

2022-10-18T17:58

экономика

жкх

запорожская область

россия

саки (крым)

крымтэц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102272/20/1022722065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07a45e846c73fda3688c9321112958df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ электроэнергия компании "КрымТЭЦ" с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей, говорится в сообщении компании."С 18 октября электроэнергия, вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ компании "КрымТЭЦ", направляется на нужды Херсонского и Запорожского регионов", - говорится в сообщении."На текущий момент общая мощность наших генерирующих объектов составляет порядка 160 МВт, вся электроэнергия направляется на поддержку Херсонского и Запорожского регионов по восстановленным линиям электропередачи, которые были взорваны в 2015 году", - приводит слова генерального директора компании "КрымТЭЦ" Тараса Целого пресс-служба.Отмечается, что по распоряжению Системного оператора Единой энергетической системы России, компания "КрымТЭЦ" перевела в режим генерации электроэнергии имеющееся оборудование, в том числе находившееся на плановом техобслуживании, с 17 октября, уточнили в компании. Ремонтные и профилактические работы на основном оборудовании были завершены на месяц ранее запланированных сроков.Общая установленная электрическая мощность ТЭЦ АО "КрымТЭЦ" составляет 263,4 МВт, общая установленная тепловая мощность — 555,2 Гкал/ч. В состав компании входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети. "КрымТЭЦ" обеспечивает тепловой энергией город Саки и частично города Симферополь и Керчь, вырабатываемая электроэнергия передается в единую крымскую энергосистему.

https://ria.ru/20221012/putin-1823366363.html

https://ria.ru/20221017/pozhar-1824636645.html

запорожская область

россия

саки (крым)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жкх, запорожская область, россия, саки (крым), крымтэц