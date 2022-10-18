https://ria.ru/20221018/biooruzhie-1825002076.html

Группа стран в ООН призвала задействовать Конвенцию о биооружии из-за США

Группа стран в ООН призвала задействовать Конвенцию о биооружии из-за США - РИА Новости, 19.10.2022

Группа стран в ООН призвала задействовать Конвенцию о биооружии из-за США

Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призывают задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 Конвенции о биологическом... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-18T23:11

2022-10-18T23:11

2022-10-19T00:32

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призывают задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО), из-за военно-биологической деятельности США на Украине, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.В заявлении, которое зачитал на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, подчеркивается, что к действиям США на Украине остаются вопросы.Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник <…> Конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, после начала российской специальной военной операции с Украины вывезли все для продолжения военно-биологической программы США.

https://ria.ru/20220919/ssha-1817896119.html

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