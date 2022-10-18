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Группа стран в ООН призвала задействовать Конвенцию о биооружии из-за США - РИА Новости, 19.10.2022
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Группа стран в ООН призвала задействовать Конвенцию о биооружии из-за США
Группа стран в ООН призвала задействовать Конвенцию о биооружии из-за США - РИА Новости, 19.10.2022
Группа стран в ООН призвала задействовать Конвенцию о биооружии из-за США
Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призывают задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 Конвенции о биологическом... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-18T23:11
2022-10-19T00:32
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призывают задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО), из-за военно-биологической деятельности США на Украине, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.В заявлении, которое зачитал на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, подчеркивается, что к действиям США на Украине остаются вопросы.Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник &lt;…&gt; Конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, после начала российской специальной военной операции с Украины вывезли все для продолжения военно-биологической программы США.
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в мире, сша, украина, оон
В мире, США, Украина, ООН
23:11 18.10.2022 (обновлено: 00:32 19.10.2022)
 
Группа стран в ООН призвала задействовать Конвенцию о биооружии из-за США

Группа стран в ООН призвала задействовать Конвенцию о биооружии из-за деятельности США

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призывают задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО), из-за военно-биологической деятельности США на Украине, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.

"В целях урегулирования сложившейся ситуации призываем задействовать все имеющиеся в рамках КБТО возможности, включая механизм статьи 6 Конвенции", — сказал дипломат.

В заявлении, которое зачитал на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, подчеркивается, что к действиям США на Украине остаются вопросы.

"Констатируем, что вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы, которые были бы способны окончательно развеять сомнения в связи с указанной активностью и таким образом урегулировать ситуацию", — заявил Воронцов.

Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник <…> Конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, после начала российской специальной военной операции с Украины вывезли все для продолжения военно-биологической программы США.
Вход в лабораторию - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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