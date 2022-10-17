https://ria.ru/20221017/trevoga-1824717580.html
В Черкасской области объявили воздушную тревогу
В Черкасской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
В Черкасской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской области, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:15
2022-10-17T20:15
2022-10-17T20:15
специальная военная операция на украине
черкасская область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской области, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец."Вся Черкасская область – воздушная тревога ... В области работают силы ПВО", - написал Табурец в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221017/kiev-1824708595.html
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черкасская область
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область
В Черкасской области объявили воздушную тревогу
Глава ОВА Черкасской области Табурец сообщил о воздушной тревоге и работе систем ПВО