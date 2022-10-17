https://ria.ru/20221017/siriya-1824661359.html

Сирия ратифицировала соглашения о юридическом сотрудничестве с Россией

Сирия ратифицировала соглашения о юридическом сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 17.10.2022

Сирия ратифицировала соглашения о юридическом сотрудничестве с Россией

Президент Сирии Башар Асад в понедельник ратифицировал соглашения о юридическом сотрудничестве с Россией и экстрадиции осужденных, передает гостелеканал... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:17

2022-10-17T17:17

2022-10-17T17:39

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КАИР, 17 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в понедельник ратифицировал соглашения о юридическом сотрудничестве с Россией и экстрадиции осужденных, передает гостелеканал Al-Ikhbariya."Президент Асад подписал законы 32 и 33, содержащие ратификацию соглашения о взаимном юридическом сотрудничестве в уголовных делах с РФ и соглашения о передаче осужденных", - сообщил канал.Оба документа были ратифицированы парламентом Сирии 29 сентября.Первое соглашение подписано в связи с желанием Дамаска "укрепить международное сотрудничество в борьбе с преступлениями, преследованием преступников и обеспечением необходимых доказательств для вынесения справедливых судебных решений".Соглашение об экстрадиции подписано в связи с тем, что Дамаск "считает необходимым реализацию судебных решений при защите основных прав человека, особенно (права – ред.) на контакты с родственниками и окружением", отмечает канал.

https://ria.ru/20221017/posol-1824642732.html

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сирия, россия, в мире, башар асад, дамаск (город)