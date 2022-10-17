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Сирия ратифицировала соглашения о юридическом сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 17.10.2022
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Сирия ратифицировала соглашения о юридическом сотрудничестве с Россией
Сирия ратифицировала соглашения о юридическом сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 17.10.2022
Сирия ратифицировала соглашения о юридическом сотрудничестве с Россией
Президент Сирии Башар Асад в понедельник ратифицировал соглашения о юридическом сотрудничестве с Россией и экстрадиции осужденных, передает гостелеканал... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:17
2022-10-17T17:39
сирия
россия
в мире
башар асад
дамаск (город)
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КАИР, 17 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в понедельник ратифицировал соглашения о юридическом сотрудничестве с Россией и экстрадиции осужденных, передает гостелеканал Al-Ikhbariya."Президент Асад подписал законы 32 и 33, содержащие ратификацию соглашения о взаимном юридическом сотрудничестве в уголовных делах с РФ и соглашения о передаче осужденных", - сообщил канал.Оба документа были ратифицированы парламентом Сирии 29 сентября.Первое соглашение подписано в связи с желанием Дамаска "укрепить международное сотрудничество в борьбе с преступлениями, преследованием преступников и обеспечением необходимых доказательств для вынесения справедливых судебных решений".Соглашение об экстрадиции подписано в связи с тем, что Дамаск "считает необходимым реализацию судебных решений при защите основных прав человека, особенно (права – ред.) на контакты с родственниками и окружением", отмечает канал.
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сирия, россия, в мире, башар асад, дамаск (город)
Сирия, Россия, В мире, Башар Асад, Дамаск (город)
17:17 17.10.2022 (обновлено: 17:39 17.10.2022)
 
Сирия ратифицировала соглашения о юридическом сотрудничестве с Россией

Al-Ikhbariya: Сирия ратифицировала соглашения о юридическом сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в медиабанкСирийский флаг
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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КАИР, 17 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в понедельник ратифицировал соглашения о юридическом сотрудничестве с Россией и экстрадиции осужденных, передает гостелеканал Al-Ikhbariya.
"Президент Асад подписал законы 32 и 33, содержащие ратификацию соглашения о взаимном юридическом сотрудничестве в уголовных делах с РФ и соглашения о передаче осужденных", - сообщил канал.
Оба документа были ратифицированы парламентом Сирии 29 сентября.
Первое соглашение подписано в связи с желанием Дамаска "укрепить международное сотрудничество в борьбе с преступлениями, преследованием преступников и обеспечением необходимых доказательств для вынесения справедливых судебных решений".
Соглашение об экстрадиции подписано в связи с тем, что Дамаск "считает необходимым реализацию судебных решений при защите основных прав человека, особенно (права – ред.) на контакты с родственниками и окружением", отмечает канал.
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