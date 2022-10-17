https://ria.ru/20221017/remont-1824565641.html
Власти Вологодчины разработали план ремонта сети муниципальных дорог
Власти Вологодчины разработали план ремонта сети муниципальных дорог - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Вологодчины разработали план ремонта сети муниципальных дорог
С предложением включить муниципальные дороги в комплексный федеральный план ремонта дорожной сети до 2027 года выступил губернатор Вологодской области Олег... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:23
2022-10-17T12:23
2022-10-17T12:23
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
автомобильные дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761390237_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_5c51c83837b2d10847ee519d943917f1.jpg
ВОЛОГДА, 17 окт - РИА Новости. С предложением включить муниципальные дороги в комплексный федеральный план ремонта дорожной сети до 2027 года выступил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщает пресс-служба областного правительства. "Мы в уже приступили к этой работе. Сформирован список опорной сети муниципальных дорог. Наш комплексный план мы отправили на утверждение в министерство транспорта России. В плане - ремонт 865 километров дорог местного и регионального значения. Общий объем инвестиций составит 25,6 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба главу региона.По его словам, территорию Вологодской области связывают 16.9 тысяч километровмуниципальных дорог. Большая часть из них в гравийном либо грунтовом исполнении.Практически 70 процентов из них не отвечают нормативам. За последние 10 лет с 2012 по 2022 год в области отремонтировали 550 километров муниципальных дорог. На это из областного бюджета были выделены 7 миллиардов рублей.Кувшинников отметил, что в ближайшее время на эти цели бюджет области выделит ещё 5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220915/vologodchina-1817035536.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761390237_480:0:2899:1814_1920x0_80_0_0_99fadcb7b5bd65971b03fbef55280b25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, олег кувшинников, автомобильные дороги
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Автомобильные дороги
ВОЛОГДА, 17 окт - РИА Новости. С предложением включить муниципальные дороги в комплексный федеральный план ремонта дорожной сети до 2027 года выступил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Мы в уже приступили к этой работе. Сформирован список опорной сети муниципальных дорог. Наш комплексный план мы отправили на утверждение в министерство транспорта России
. В плане - ремонт 865 километров дорог местного и регионального значения. Общий объем инвестиций составит 25,6 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба главу региона.
По его словам, территорию Вологодской области связывают 16.9 тысяч километров
муниципальных дорог. Большая часть из них в гравийном либо грунтовом исполнении.
Практически 70 процентов из них не отвечают нормативам. За последние 10 лет с 2012 по 2022 год в области отремонтировали 550 километров муниципальных дорог. На это из областного бюджета были выделены 7 миллиардов рублей.
Кувшинников отметил, что в ближайшее время на эти цели бюджет области выделит ещё 5 миллиардов рублей.
"Если план будет утвержден, мы получим федеральное финансирование и на ремонт опорной сети муниципальных дорог. Уверен, после реализации проекта жители ощутят, как улучшится качество жизни в районах", - сказал губернатор.