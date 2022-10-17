https://ria.ru/20221017/remont-1824565641.html

Власти Вологодчины разработали план ремонта сети муниципальных дорог

Власти Вологодчины разработали план ремонта сети муниципальных дорог - РИА Новости, 17.10.2022

Власти Вологодчины разработали план ремонта сети муниципальных дорог

С предложением включить муниципальные дороги в комплексный федеральный план ремонта дорожной сети до 2027 года выступил губернатор Вологодской области Олег... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:23

2022-10-17T12:23

2022-10-17T12:23

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

автомобильные дороги

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ВОЛОГДА, 17 окт - РИА Новости. С предложением включить муниципальные дороги в комплексный федеральный план ремонта дорожной сети до 2027 года выступил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщает пресс-служба областного правительства. "Мы в уже приступили к этой работе. Сформирован список опорной сети муниципальных дорог. Наш комплексный план мы отправили на утверждение в министерство транспорта России. В плане - ремонт 865 километров дорог местного и регионального значения. Общий объем инвестиций составит 25,6 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба главу региона.По его словам, территорию Вологодской области связывают 16.9 тысяч километровмуниципальных дорог. Большая часть из них в гравийном либо грунтовом исполнении.Практически 70 процентов из них не отвечают нормативам. За последние 10 лет с 2012 по 2022 год в области отремонтировали 550 километров муниципальных дорог. На это из областного бюджета были выделены 7 миллиардов рублей.Кувшинников отметил, что в ближайшее время на эти цели бюджет области выделит ещё 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220915/vologodchina-1817035536.html

вологодская область

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Артем Смирнов

вологодская область, олег кувшинников, автомобильные дороги