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Адвокат подтвердил, что Овсянникова уехала из России - РИА Новости, 17.10.2022
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Адвокат подтвердил, что Овсянникова уехала из России
Адвокат подтвердил, что Овсянникова уехала из России - РИА Новости, 17.10.2022
Адвокат подтвердил, что Овсянникова уехала из России
Объявленная в розыск экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова уехала за границу, "в одну из европейских стран", подтвердил РИА Новости в понедельник ее... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:32
2022-10-17T13:36
общество
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Объявленная в розыск экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова уехала за границу, "в одну из европейских стран", подтвердил РИА Новости в понедельник ее адвокат Дмитрий Захватов."Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию", - рассказал собеседник агентства. По его словам, она сейчас находится "под защитой одной из европейских стран".Овсянниковой предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. До этого Овсянникову уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.В августе суд отправил бывшую сотрудницу канала под домашний арест. Позднее в СМИ появилась информация, что она уехала за границу и нарушила тем самым меру пресечения. Из базы МВД РФ стало известно, что Овсянникова объявлена в розыск.Позднее следствие обратилось в суд с ходатайством об ужесточении Овсянниковой меры пресечения до заключения под стражу, однако оно было оставлено без удовлетворения.В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя по отношению к стране "подло, предательски".
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общество, россия
Общество, Россия
13:32 17.10.2022 (обновлено: 13:36 17.10.2022)
 
Адвокат подтвердил, что Овсянникова уехала из России

Адвокат Захватов: объявленная в розыск Овсянникова уехала в одну из европейских стран

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМарина Овсянникова в Басманном суде Москвы
Марина Овсянникова в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Марина Овсянникова в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Объявленная в розыск экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова уехала за границу, "в одну из европейских стран", подтвердил РИА Новости в понедельник ее адвокат Дмитрий Захватов.
"Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию", - рассказал собеседник агентства. По его словам, она сейчас находится "под защитой одной из европейских стран".
Овсянниковой предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. До этого Овсянникову уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.
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В августе суд отправил бывшую сотрудницу канала под домашний арест. Позднее в СМИ появилась информация, что она уехала за границу и нарушила тем самым меру пресечения. Из базы МВД РФ стало известно, что Овсянникова объявлена в розыск.
Позднее следствие обратилось в суд с ходатайством об ужесточении Овсянниковой меры пресечения до заключения под стражу, однако оно было оставлено без удовлетворения.
В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.
После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя по отношению к стране "подло, предательски".
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