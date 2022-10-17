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Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.10.2022
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска в 18.15 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:57
2022-10-17T19:57
2022-10-17T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска в 16.50 мск открыли огонь по Зайцеву, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку