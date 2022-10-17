https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824591544.html

Шапша призвал не допускать "штурмовщины" при частичной мобилизации

Шапша призвал не допускать "штурмовщины" при частичной мобилизации - РИА Новости, 17.10.2022

Шапша призвал не допускать "штурмовщины" при частичной мобилизации

Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал не допускать "штурмовщины" во время частичной мобилизации в преддверии ее завершения и проводить оставшуюся РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:34

2022-10-17T13:34

2022-10-17T13:34

калужская область

россия

калужская область

владислав шапша

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

владимир путин

общество

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КАЛУГА, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал не допускать "штурмовщины" во время частичной мобилизации в преддверии ее завершения и проводить оставшуюся работу спокойно и по плану, сообщает правительство региона.Сообщается, что в понедельник одной из тем очередного заседания регионального правительства, которое в режим видеоконференции провел Владислав Шапша, стало выполнение указа президента Российской Федерации о частичной мобилизации."Не должно быть никакой штурмовщины… Президент сказал, что в течение двух недель мероприятия по частичной мобилизации будут завершены. Прошу обратить на это внимание и так же, как и раньше, спокойно и по плану проводить эту работу", - обратился губернатор к главам администраций муниципальных образований и военным комиссарам.Глава региона также обратил внимание на важность контроля за своевременностью выплаты средств, предусмотренных на поддержку мобилизованных жителей области."На этой неделе данное решение депутатами должно быть принято. Необходимо быстро организовать соответствующую работу и без задержек ее выполнить. И, конечно, контролировать дополнительное обеспечение, необходимое нашим бойцам, в том числе и специальными средствами. У нас такие возможности есть", - сказал Владислав Шапша.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. Как отмечал президент Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824569401.html

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калужская область

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Екатерина Зайцева

россия, калужская область, владислав шапша, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, владимир путин, общество