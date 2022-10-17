https://ria.ru/20221017/donetsk-1824612741.html

В Кировском районе Донецка при обстреле погиб мужчина

В Кировском районе Донецка при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 17.10.2022

В Кировском районе Донецка при обстреле погиб мужчина

Мужчина погиб и еще один ранен в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:48

2022-10-17T14:48

2022-10-17T14:48

специальная военная операция на украине

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Мужчина погиб и еще один ранен в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Продолжает поступать информация о последствиях вражеского обстрела Кировского района Донецка: так, в 08.30 (совпадает с мск - ред.) в результате прямого попадания в один из домов частного сектора погиб мужчина 1970 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Он добавил, что в 11.00 мск в результате попадания снаряда в подъезд многоквартирного жилого дома пострадал мужчина 1951 года рождения. Он госпитализирован.Кроме того, повреждения получили четыре дома частного сектора – осколками посечены кровли, стены, остекления окон, заборы, хозяйственные постройки.

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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